Voditeljka "Elite" Ana Radulović prošle godine obavestila je javnost da se razvodi od supruga, pevača Mirčeta Radulovića, sa kojim ima sina Kostu, a interesovanje za tim ne jenjava.

U medijima se nakon kraha njihove ljubavi, pojavila priča da je Mirče već uplovio u novu vezu, a sada su ga mediji usnimili sa nepoznatom brinetom na beogradskom aerodromu.

Iako su se svi pitali ko je devojka koja mu pravi društvo i sa kojom je došao s puta, u pitanju je zapravo njegova sestra.

Ana Radulović o bivšem suprugu

Ona je nedavno istakla da treća osoba nije razlog zbog kog su se razveli.

- Ne, ne. Mi smo se odmah ogradili zbog toga, da ne bi ljudi nešto spekulisali i ostalo. Kada normalni ljudi dođu do zajedničkog rešenja i zajedničke odluke, tu nema prostora za te stvari - ponovila je voditeljka, a potom pojasnila svoju izjavu iz emisije "Amidži šou", koju su mnogi pogrešno protumačili.

- Videla sam u novinama naslove, pogrešno sam se izrazila. Htela sam da kažem da u svakom braku od samog početka kreću neki problemi koje do tada nismo imali, s obzirom na to da do tada nismo bili u braku. Ta prva godina braka, svi kažu da je to godina iskušenja... Ne mislim na treću osobu, već generalno, život je ozbiljniji, drugačiji. Smatram da svaki brak nosi određene probleme. Loše sam se izrazila, ljudi su pomislili da su mi od prvog trena krenuli problemi. Pa, ne bih bila deset godina u braku da je tako, Bože me sačuvaj - zaključila je voditeljka.

