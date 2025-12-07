Slušaj vest

Pobednica rijalitija "Zadruga", Iva Grgurić, povukla se iz javnosti, a nedavno je progovorila o svom emotivnom životu, bivšim partnerima, ali i ličnim stavovima o odnosima i životnim vrednostima.

Iva priznaje da je trenutno u stabilnoj vezi, ali identitet novog partnera čuva daleko od očiju javnosti.

- Rešila sam da se malo sklonim od medija, pogotovo zbog natpisa koji se o meni javljaju. Svega mi je toga preko glave, tako da mislim da bi mi prijalo da se malo sklonim. Od novosti nemam šta da izdvojim, a bitno je da kažem da nisam trudna. Emotivni život sve zanima, i tu ću biti kratka. Dešava se svašta, u vezi jesam i to stabilnoj. Sa Petoševićem nisam više, tako da bih što se te teme tiče tu stavila tačku. U moj emotivni život petljaju se često ljudi, a nemaju pravo na to. Ni na mene, ni na njega nije uticao niko pa da raskinemo, šta god ljudi pričali. Više neću prikazivati svoje partnere, tek ću možda muža pokazati ako budem htela započela je Iva.

Kada je reč o idealnom muškarcu, Iva ima vrlo jasnu viziju.

1/14 Vidi galeriju Iva Grgurić danas Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

- Muškarac koji bi mene zadržao mora da ima pravi muški mozak. Mora biti neko od koga ću ja učiti i ko voli prave vrednosti. Humor mi je jako bitan, mora da bude snažan, moćan i stabilan. Muškarac svakako mora biti jači od žene i dominantniji u svakom smislu. Imala sam slučajeve gde je bilo obrnuto i završavao je tako što nismo zajedno više. Jako je važno da žena može u svakom trenutku da se osloni na muškarca. To je ključ za sve - dodala je ona.

Iva tvrdi da, uprkos turbulentnim situacijama, uspeva da održi mentalnu stabilnost uz pomoć rutine i duhovne prakse, ali bez stručne pomoći.

- Nisam išla kod stručnjaka da mi pomognu. Volim da slušam Ekarta Tola pred spavanje, mnogo čitam knjige za taj neki način razmišljanja, a inače sam okružena ljudima koji mi prijaju i koji nisu energetski vampiri. Jako je bitno sa kime se okružujemo - iskrena je bila.

Grgurićeva otkriva i da je ranije pravila greške u odnosima zbog emocija, ali da je sada naučila važnu životnu lekciju.

- Često mi se dešavalo da spustim svoje standarde zbog ljubavi, sve kako bi muškarcu bilo lakše, ali to ne treba da se radi. On bi možda bio srećan, ali bih ja bila nesrećna. Zato svako treba da bude sa nekim ko mu je jednak. Drugačije ne može - nastavila je ona.

Kada je reč o budućnosti, Iva ne krije svoje želje da sanja o majčinstvu:

- Volela bih uskoro da postanem majka, a ja šta god da kažem to se i desi. Sadašnjeg partnera definitivno vidim kao oca svog deteta. Ima mnogo ljudi koji ne žele da postanu roditelji, naravno da nikoga ni u tom slučaju ne ucenjujem - dodala je pobednica "Zadruge".

O uhapšenom bivšem momku

- Marinka znam dobro i znam kakav je u duši. Sećam se kad je završio u zatvoru zbog brzine pa sam išla da ga posećujem. Želim da mu sve to prođe lakše i da izađe, ali pamet u glavu. Ne bih mnogo da ga komentarišem, ali mi je žao što je završio tu gde jeste. Nisam ostala u kontaktu sa njim. Divim se ljudima koji mogu da ostanu sa bivšima u kontaktu. Žalosno je kad se tako neko posle duge veze samo naprasno rastane. Kad si mlad uvek raskineš zbog gluposti, ali zaista nisam ljuta ni na jednog bivšeg - priznala je Iva.

Ko je Marinko?

1/4 Vidi galeriju Marinko Zovko, Foto: Printscreen/Instagram, Printscneen, Printscreen

Podsetimo, Marinko Zovko je kontroverzni biznismenom koji je u regionu poznat kao bahati sin "kralja nafte".

Marinko Zovko je sin bosanskog "kralja nafte" Ivice Zovka i naslednik korporacije "Zovko kompani", koja u svom sastavu ima 15 firmi, a zbog svoje bahatosti i divljačke vožnje kontroverzni biznismen dospeo je do svih medija u regionu.On je bio hapšen zbog divljanja na putevima.

"Filip je idealan za rijaliti"

Za bivšeg dečka Filipa Đukića ima samo reči hvale, te je ne iznenađuje to što opet ulazi u rijaliti.

1/5 Vidi galeriju Filip Đukić je trenutno u žiži javnosti zbog prisnosti s Anitom Stanojlović Foto: Sonja Spasić, Printscreen/Instagram, Printscreen/Pink

- Nije me iznenadilo to što je Filip ušao u rijaliti. Njega vole ljudi. Zanimljiv je, ima nešto u sebi što ljudi vole i nije folirant. Opet je večiti Petar Pan i idealan je za rijaliti programe. Osim toga što je voditelj i ulazi u rijaliti, ne znam čime bi se drugim bavio u životu. Bilo mi je lepo sa njim u rijalitiju i mi nismo ni uspeli zajedno baš zato što je takav kao Petar Pan. Njemu treba takva neka devojka i nadam se da će je naći.

Prevarena sam za 20.000 evra

- Dala sam pozamašnu svotu novca, oko 20.000 evra. Toliko sam bila potištena i tužna, kako žena može tako nešto nekome napraviti. Na kraju se ona hvalila svuda i govorila zeznula sam Ivu, prodala sam joj svoj salon.

