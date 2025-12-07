"SAŠA POPOVIĆ JE BIO U PRAVU, NEVEROVATNO" Pevač otkrio dosad nepoznate detalje razgovora iza kulisa: Nisam hteo to što je tražio od mene...
Pevač Adil Maksutović prisetio se velikog uspeha na Grandovom festivalu gde je 2012. godine predstavio pesmu "Laku noć" i oduševio i publiku i žiri. Progovorio je o razgovorima sa pokojnim estradnim magom i nkadašnjim direktorom Granda Sašom Popovićem, te otkrio niz dosad nepoznatih detalja.
- Sećam se, festival je bio u subotu, a tebe je Saša Popović pozvao već u nedelju i rekao: "Adile, dođi po svoju nagradu" - prisetila se voditeljka kroz osmeh.
- Saša Dragić mi je rekao da ima fantastičnu pesmu i da se prijavim na festival, a ja nisam hteo. Unapred sam govorio da nema šanse da pobedim - iskreno je priznao u emisiji "Grand Specijal".
Prekretnica se desila na sastanku kod Popovića.
- On čuje pesmu i nikad u životu neću zaboraviti kad je rekao: "Jao, ljudi, kakvu pesmu imate! Ne bih da prognoziram, ali vi ćete dobiti jedno od prva tri mesta" - prisetio se Adil i otkrio da mu je baš ta rečenica dala vetar u leđa da promeni odluku.
Na posletku je uradio ono što prvobitno nije planirao - prijavio se. Pesma je osvojila publiku na prvo slušanje, a Adil je poneo nagradu publike i stručnog žirija, što je obeležilo važan momenat njegove karijere.
"Sa tog albuma je samo ta pesma postala hit..."
Da je Popović bio mag u svom poslu potvrdio je i Adil zanimljivom pričom:
- Neke 2008. godine sam trebao da izdam prvi album i došao sam u Grand krajem 2007. da preslušam Album i Sale je došao i pitao odmah ko je radio pesmu broj 8. I Futa mu otkrije da sam ja, inače u pitanju je pesma "Ne mogu bez tebe" i Saša Popović je odmah rekao da će to biti hit i, neverovatno, sa tog albuma se i ispostavilo da je samo ta pesma postala hit.
