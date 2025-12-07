Slušaj vest

Netrpeljivost između koleginica Vesne Đogani i Milice Pavlović traje već skoro dve godine, ali se, kako se čini, situacija sada popravila.

S obzirom na to šta je Vesna rekla o mlađoj koleginici okupljenim novinarima koji su se sreli na beogradskom aerodromu, njihovoj drami je došao kraj.

Pavlovićeva je poslednjih meseci punila novinske članke i portale "unakrsnom paljbom" sa kolegama. Pljuštale su prozivke sa Acom Lukasom, Darom Bubamarom i Karleušeom, a evo kako je to prokomentarisala Vesna:

- Koga ne gotivim na estradi, to se odmah vidi. Svi su je napadali, i mislim da nije fer. Nisam joj poslala poruku, ali ima moju podršku. Svi su preterali - rekla je Vesna i dodala:

- Ne volim kada odjednom deset ljudi napada jednu osobu. Na njenoj sam strani. To nije fer, rekla bih im: Aman ljudi, sklonite se" i možda još nešto, ali neću puno da prčam.

Vesna je prokomentarisala i odnos sa Slađom Delibašić i Anabelom Atijas, koje su nedavno zajedno pozirale na koncertu Kneza u Sava Centru:

- Baš mi je drago. Đole i ja smo tim, on ima svoje mišljenje. Ja nemam komentar, svakom želim sve najbolje i najlepše. Tako je jednostavno.

Istorija sukoba između Vesne i Milice

Podsetimo, sve je počelo kada je Vesna izjavila da je Milica iritira. Nakon toga je, uoči gostovanja u Amidžiju, izjavila da promeni kanal kada ugleda mlađu koleginicu, na šta joj je Milica samo poslala poljubac.

Situacija se od tada samo zakuvala, te je Đoganijeva prokomentarisala Miličin plesni talenat:

"Ljudi nisu spremni da prihvate istinu. Vidim ja promenu na bolje kad tako javno kritikujem... Ljudi ne mogu da se snađu sa istinom. Anabela recimo zna da nije najbolji plesač u porodici našoj velikoj... Ona je došla u grupu kao Gagijeva devojka, je l'... Ona nikad nije bila plesačica, ona je učila Slađine koreografije, nije pravila koreografije, a fenomenalno se snalazila, s obzirom na to da nije profesionalna plesačica", istakla je Vesna, pa je dodala:

"Sa Milicom Pavlović bih porazgovarala. Kad je njen ples u pitanju, ona ima te neke traume iz detinjstva, koje su nepreživljene, neizgovorene, to mora u pokretu malo da se smiri, da se izleči, da bude taj mirniji pokret. Ona svojim telom pokazuje traume svoje, sve ja to vidim. Sve ja vidim... Ima dosta takvih na estradi, sad će odmah da budu naslovi", rekla je Đoganijeva, aludirajući odmah šta će sve da se piše u domaćim medijima.

