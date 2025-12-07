- Nisam sklon patetici, ali neki dani su malo drugačiji i teži od drugih, jer to je život. Danas je 6. decembar. Ceo moj život na današnji dan čestitao sam ocu rođendan. Ali ove godine, nažalost ne, jer nas je u martu ove godine napustio. Ali ga se sećamo i spominjemo. Sretan rođendan Veljo! Međutim, ja ću ovaj 6.12. pamtiti po nečemu drugom. Pre 2 godine, na današnji dan, u večernjim satima, sasvim slučajno zbog bola u ramenu, otišao sam na Hitnu, gde su mi posle standardnog pregleda rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju. I tada je počela moja bitka života. Sve do tada činilo se i jeste bilo nevažno. I od tada ništa nije isto. U svakom smislu. Ali ono najvažnije, zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama na hematologiji KC Dubrava, najsavremenijim lekovima, ljubavi i pažnji najbližih, ali pre svega sebi samom, sve je prošlo i evo me tu sam. Promenio sam se fizički, lekovi i čuda čine svoje, promenio sam se i mentalno. Kad je sve dobro, onda je i sve lakše. Lakše je i kad si voljen i imaš koga da voliš. Život piše romane, i svi nosimo teret za koji je neko procenio da možemo da izdržimo. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vreme na glupe i nebitne ljude, radnje, misli… Živite svoj život najbolje što možete!