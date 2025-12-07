Slušaj vest

Nekadašnji voditelj Pink televizije Boban Spasojević već dve godine suočava se sa borbom protiv leukemije. Javnost o tome nije znala ništa, te se on sada glasio i prisetio se noći koja mu je pre dve godine potpuno preokrenula život.

Na svom Instagram profilu podelio je fotografiju sa ocem, kojem bi upravo ovog dana slavio rođendan, a koji, nažalost, više nije među živima. Uz nju je napisao emotivne reči i osvrnuo se na svoje zdravstvene izazove.

Boban Spasojević o borbi sa leukemijom Foto: Printscreen Instagram

- Nisam sklon patetici, ali neki dani su malo drugačiji i teži od drugih, jer to je život. Danas je 6. decembar. Ceo moj život na današnji dan čestitao sam ocu rođendan. Ali ove godine, nažalost ne, jer nas je u martu ove godine napustio. Ali ga se sećamo i spominjemo. Sretan rođendan Veljo! Međutim, ja ću ovaj 6.12. pamtiti po nečemu drugom. Pre 2 godine, na današnji dan, u večernjim satima, sasvim slučajno zbog bola u ramenu, otišao sam na Hitnu, gde su mi posle standardnog pregleda rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju. I tada je počela moja bitka života. Sve do tada činilo se i jeste bilo nevažno. I od tada ništa nije isto. U svakom smislu. Ali ono najvažnije, zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama na hematologiji KC Dubrava, najsavremenijim lekovima, ljubavi i pažnji najbližih, ali pre svega sebi samom, sve je prošlo i evo me tu sam. Promenio sam se fizički, lekovi i čuda čine svoje, promenio sam se i mentalno. Kad je sve dobro, onda je i sve lakše. Lakše je i kad si voljen i imaš koga da voliš. Život piše romane, i svi nosimo teret za koji je neko procenio da možemo da izdržimo. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vreme na glupe i nebitne ljude, radnje, misli… Živite svoj život najbolje što možete!

Bio voditelj BK i Pink televizije, vodio dnevnik

Boban je karijeru započeo na televiziji na TV Pink kao novinar spoljnopolitičke redakcije i prezenter vesti na engleskom.

Diplomirao je Međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka. Ubrzo potom, postaje deo tima BK televizije.

Po gašenju te televizije, sa velikim brojem kolega prešao je na TV "Košava", koja tada dobija nacionalnu frekvenciju. Učestvovao je u pravljenju informativnog programa, i uređivao i vodio Dnevnik na toj televiziji. U timu TV "Avala" je bio je od 2010. godine gde je bio do 2015.

On se poslednji put pojavio u javnosti pre dve godine.

