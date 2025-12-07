Slušaj vest

Pevačica Stoja Novaković uhvaćena je danas na beogradskom aerodromu.

Pevačica, koja živi daleko od očiju javnosti, posebno je ponosna na svoju nekretninu u Istri, te se osvrnula na svoje koleginice.

- Pokušavam uvek da budem drugačija, ali me vi novinari uvek primetite! (smeh) Danas može svakako, ideje pronalazim sama. Možda se ošišam i skroz na ćelavo! Što da ne? Ja sam svoja - rekla je Stoja, pa priznala da ne oseća krizu na svojoj koži.

- Ako se nema para, biće, polako. Ni ne razmišljam o tome. Mladi ljudi otkrivaju neke pesme od pre 20, 25, 30 godina, to je super, sad je hit: "Ne slušaj ni vesti jer nećeš čuti to..." - kazala je pevačica.

1/17 Vidi galeriju Stoja Novaković nekad i sad Foto: Kurir, ATA images, ATAIMAGES

- Družim se sa životinjama, cvećem, tu nalazim mir. Provodim vreme sa decom. Dolaze mi koleginice, bila je Maja Nikolić, očekujem Vanesu, Zlatu... Idem u Istru, u svoju kuću, Istru ne doživljavam kao Hrvatsku, već kao Italiju, meni to nekako kao da nije Hrvatska. Tamo ima dosta ljudi koji ne znaju hrvatski da pričaju. Nemam vremena tamo da se družim, ali imam prijateljice tamo koje su Bosanke, Ličanke - istakla je potom.

"Ja njoj da se javim?!"

1/10 Vidi galeriju Jana Todorović Foto: ATA images, Printscreen/Instagram, Dragan Kadić

Stoja se dotakla i koleginice Jane Todorović i njihovog dugogodišnjeg medijskog rata.

- Pitate da li mi se javila Jana? Ja njoj da se javim? Nemam njen telefon. Meni telefon služi za decu, za recepte na Jutjubu - rekla je Stoja za okupljene medije.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: