Makedonski šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13, bio je veliki prijatelj pokojne Marine Tucaković, koja je stvorila veliki broj hitova i mnoge sadašnje estradne zvezde vinula u nebesa. On se sada prisetio nekih detalja iz prošlosti.

Boki je otkrio da je Marina imala problem sa pevačima i pevačicama koji su joj dugovali novac:

"To je velika spekulacija, da ja pričam o tim stvarima ko je kome koliko dugovao... Samo znam da je ona imala problem sa naplatom i to pevači i pevačice koji su baš bili popularni i koji su radili, ali nisu hteli da daju pare, da plate na vreme".

"To je bilo i javno eksploatisano da je Dara bila jedna od tih dužnika, svedok sam bio", otkio je.

Boki 13 pukao 50.000 € na novogodišnju dekoraciju

Boki 13 već je uredio i okitio vilu na tri sprata u luksuznom delu Skoplja za novogodišne praznike. Kraj je miran i tih, nije u strogom centru, pa tako nema gradske vreve.

U duhu novogodišnjih praznika koji su sve bliže, Boki 13 je protekle dane proveo sa dekoraterima koji su ukrasili njegov dom na najlepši mogući način.

Na ulaznim vratim je velika, crvena mašna, a kada kročite u dnevni borakav osećaj je kao da ste u nekoj bajci.

Pored televizora je jelka visoka do plafona, ukrašena crvenim, zelenim i zlatnim ukrasima, pored stepenica, odmah na ulazu je veliki patuljak koji izgleda kao da čuva kuću.

Na stolovima su predivni aranžmani sa šišarkama, ukrasima, irvasima i zlatnim svećama.

Prava magija počinje kada zakoračite u njegovo dvorište, gde je sve u novogodišnjim lampicama. Tu su i ogromni, plišani medvedi, kao i figure Deda Mraza koji "čuvaju" poklone. Kako prenose mediji, vrednost ove dekoracije je oko 50.000 evra.

