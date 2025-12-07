Slušaj vest

Roki Begović, danas je jedan od najtraženijih pevača u narodnoj muzici. U jednoj emisiji prvi put je otvoreno govorio o svom usponu od automehaničara i vozača u Ministarstvu ekonomije, do pevača koji danas puni sale na raznim veseljima.

Radosava Rokija Begovića narod danas obožava, a evo šta on kaže o svemu tome:

- Činjenica je da se tu nešto dopada narodu, čim su me tako prozvali. Smatram da je još rano za to, još sam mlad, treba još radnog staža da skupim, prerano su doneli tu odluku, ali hvala narodu. Nije to lako, mora svako veselje da se odradi dobro da bi se održao taj status.“ - počeo je Roki Begović.

- Rođen sam u Beogradu, živim u Resniku od rođenja. Muzikom sam počeo da se bavim 1998. godine, a od 2002. do 2017. sam bio u jednom orkestru, pa sam sam nastavio dalje da idem svojim putem. Deklarišem sebe kao narodnog pevača. Sad, estradni, mislim, tu sam negde, ali nisam tu. Ja i dalje radim kao što sam nekad radio, ne smatram sebe sad nekom zvezdom, daleko sam ja od toga, zna se ko su zvezde, ali nemam ni neku želju iskreno da budem, meni ovako sasvim super, sa narodom sam, što se kaže, tu sam gde treba da budem, jer ne znam, imam utisak, kad bih se možda malo više podigao, da bih možda onda bio u prilici da padnem, a ovako sam tu.“

- Po struci sam automehaničar. Radio sam to kratko vreme. Nisam mogao da nastavim time da se bavim jer nisam mogao ruke da operem, bukvalno se unakazim ceo, posle toga treba da držim mikrofon, krijem ruke. Mlad sam se oženio, 2003. godine, a 2004. sam dobio sina, pa sam 2007. dobio ćerku i te 2007. sam počeo da radim u ministarstvu ekonomije kao vozač. I radio sam u ministarstvu do 2014. pa sam onda, 2014. nastavio da se bavim istim poslom, radio sam kao vozač, samo u privatnoj firmi kod jednog mog dobrog prijatelja. Tu sam radio do pre tri godine i više nisam mogao da uskladim taj posao sa pevanjem. Kada sam radio samo vikendom svirke mogao sam da uskladim, ali kada sam počeo da pevam i radnim danima, više nisam mogao. U međuvremenu mi se rodilo i treće dete, 2016. sam dobio još jednu ćerku, a sada već imam i unuka, sin mi se mlad oženio, sa 20 godina. U ministarstvu sam radio od 2007. do 2014., znači sedam godina. Imam radni staž za penziju. Sada uplaćujem sam sebi, od 2007. mi je krenuo radni staž i nisam prekidao.

Otkrio kolike su plate bile u ministarstvu

- Početna plata mi je bila 20.000 dinara, te 2007. S tim što smo imali neke dnevnice, često smo putovali, dnevnice su bile 2.500 dinara i onda moliš Boga da ima što više puteva da bi skupio što više. Nisu bile neke plate, pa su onda povećavali sve pomalo, na 25.000 hiljada, pa 30.000 i onda kad sam završio, kada je trebalo da izađem iz ministarstva, to je bilo 2014. godine, u tom momentu je bila plata nekih 55.000 hiljada. To je u to vreme i bilo solidno. Sad je ta cifra ništa, ali u tom momentu su pare nekako bile vrednije.

Na pitanje da li je za jedan vikend pevanja uspeo da zaradi celu tu mesečnu platu ili ne, rekao je sledeće:

- Nema pravila, nekad više, nekad manje, ali uglavnom, svakako se mnogo više isplatilo to što se bavim muzikom nego posao koji sam radio.

Na pitanje da li je imao priliku da upozna političare odgovorio je:

- Jesam, često smo zajedno sedeli na tim dešavanjima. Nismo mi sedeli sa njima, ali smo nekako bili tu uvek. Nisam se ja tu eksponirao, radio sam vikendom svirke, u tom momentu kod mene to nije bilo na nekom velikom nivou da bih imao čime da se pohvalim. Čovek koga sam ja vozio, on je znao čime se bavim i bio je tolerantan kad god odradim, na primer, vikend, nedelja, ostanem do kasno i u ponedeljak treba da dođem ujutro da ga vozim. Često se dešavalo da odem po njega i on kad me vidi da sam onako beo, pita me koliko si spavao, ja kažem sat vremena, dva ili nisam spavao, a treba da putujemo da ga vozim na primer za Vranje. On mi kaže ‘sedi pored, ja ću da vozim’. I onda u jednom pravcu on odveze tamo gde idemo. Dok ja njega čekam, dok je on na tom nekom sastanku, ja spavam u kolima, pa u povratku vozim ja.“

Zovu ga kralj šatre

Podsetimo, pevač Radosav Begović poznatiji kao Roki postao je jedan od najtraženijih pevača kada su u pitanju privatna veselja, a mnogi ga zovu i "kralj šatre" budući da na takvim mestima najviše peva, a i zarađuje više od većine zvezda.

Kada je imao 6 godina počeo je da svira harmoniku, a pevanjem je počeo da se bavi kada je imao samo 17 godina.

Za Rokija kažu i da je nekrunisani kralj srpske dvojke i bakšiša, a njegove pesme „Lasto moga proleća“ i „Pismo“ mnogi odlično znaju. U poslednje vreme je radio i obrade nekih starih pesama, a zakazan je i godinu dana unapred.

