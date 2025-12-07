Slušaj vest

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, pohvalio se na Instagramu dobitnim tiketom koji mu je doneo čak 60.000 evra.

Na utakmici između Crvene zvezde i Vojvodine, Bogdan je tipovao trijumf Novosađana po visokoj kvoti 7, što mu je donelo izuzetan dobitak. Uložio je milion dinara, a na kraju je inkasirao sedam miliona dinara, što iznosi približno 60.000 evra.

1/3 Vidi galeriju Baka Prase dobio 60.000 evra na kladionici Foto: Printscreen Instagram

Nedugo nakon toga objavio je fotografiju sa prijateljima, gde zajedno proslavljaju njegovu sreću na tiketu, uz poruku:

„Leleee, proš'o tiket, 60.000 evra!“

O Anjinoj trudnoći

- Danas vam pričam o mojoj vezi, raskidu i odnosu posle raskida sa Anjom Bla, o varanju i o Anjinoj trudnoći. Nisam hteo da izbacujem privatne detalje naše veze i raskida jer mi je bilo žao, ali mi se smučilo da se Anja, malo, malo pa meša u moj život i da, kada ja reagujem na njene postupke, ispadam neko ko ne može da preboli i ne može da nastavi dalje - počeo je bio Ilić, gledajući pravo u kameru.

- Hoću da se zna da sam ja Anji isključivo i samo pomagao, aktivno pomagao i nakon raskida, sve do trenutka kada je ona počela da uznemirava moju devojku. Njeni "botovi" kreiraju svoju istinu da sam ja nesrećni bivši koji ne može da preboli svoju bivšu i konstantno je pominjem svake noći, dok zapravo svako moje pominjanje je prouzrokovano njenim postupcima, ali oni magično ništa od toga ne vide što ona radi... - nastavio je on, dodajući da ju je "ostavio jer jednostavno više nije želeo da bude s njom".

A šta je još rekao o ovoj temi možete pogledati u odvojenoj vesti.