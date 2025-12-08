Slušaj vest

Marija Kulić pokazala je na društvenim mrežama kako joj dom sada izgleda. Porodična kuća Kulića u Nišu je okićena pred novogodišnje praznike, pa je Marija slikala mnoštvo detalja. Marija Kulić je okitila dve jelke do plafona, dekorisala prozore, a u svakoj prostoriji su sveće i ikone.

Majci Miljane Kulić bilo je puno srce, pa je poželela da svi vide kako je ukrasila kuću, te je slike okačila na svoj Instagram profil. U domu Kulića je prava praznična idila

Detalji Miljaninog ugovora

Miljana je, podsetimo, u jednom trenutku napustila rijaliti, a Marija je nedavno otkrila da njena ćerka na osnovu ugovora ima pravo na jedan dan kada odlazi kod doktora i da vidi sina.

- Miljana dolazi jednom mesečno na kontrolu i taj dan provodi sa Željkom i pregleda mu sveske, igra se sa njima i dete je shvatilo da mama tamo radi. Ona je sve dogovorila i ne bi mogla da izdrži da ne zna kako smo mi, jer mi smo dvadeset četiri zajedno kada nije u rijalitiju - otkriva ona i dodaje da je ona maksimalno posvećena Željku, dok je Miljana trenutno zadužena za zaradu svojim boravkom u Beloj kući.

- Svi se trudimo da nadomestimo Miljanin nedostatak i svi smo sa njim, ali navikao je i bilo bi mnogo lošije da je od sada u rijalitiju kada je on veliki, ali naravno volela bih da isprati odrastanje Željkovo, ali nema i jare i pare. Odlučila je detetu priušti sve, jer o njemu finansijski brine samo ona i Miljana veliku odgovornost nosi na svojim leđima i veliki je borac. Volela bih da ostane ovakva i narod je izuzetno voli i ne postoji jedan smešan klip kad ona nije tamo i treba narod da je nagradi, a ako je ne nagradi ona je naša pobednica. Volim da budem tamo kad je Miljana, ali jednostavno ne mogu, jer Željka čuvam i taman posla da budemo i ona i ja, ovako ja nadomestim sve. Juče smo učili azbuka, od iduće nedelje imamo testove i on je predivno dete. Brzo uči i postiže maksimalne rezultate. Prezadovoljna sam svojim životom i kakva su mi deca i unuk.