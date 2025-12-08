Slušaj vest

Voditelj Mihajlo Pavić imao je težak život, a sada je prvi put govorio o traumama iz detinjstva i smrti majke. Mihajlo je majku izgubio prerano, a potom je umrla i njegova baka zbog čega je završio u domu za nezbrinutu decu.

Mihajlo priznaje da se često seća ranog detinjstva i ljubavi koju je dobijao dok je njegova majka bila živa.

- Bio sam jako voljeno dete, živeo sam sa mamom i bakom. Moja mama me je veoma teško dobila i bila je samohrana majka. Moje najranije detinjstvo bilo je protkano najvećom ljubavlju i taj gubitak mame tako rano nisam preživeo ni danas. To je moj najveći gubitak. Ali kada se osvrnem na prvih sedam godina života, bio sam svoj na svome, ispunjen ljubavlju i toplinom. Mama je umrla vrlo naprasno od teškog oblika raka, a posle tri godine otišla je i baka. Ostao sam potpuno sam - rekao je voditelj.

- Mama je obolela od raka kada sam imao šest godina. To je najteži period, jer tada si još uvek dete, ranjiv, ne razumeš koncept bolesti ni smrti. Meni tada nije bio jasan pojam bolesti. Sada, iz ove perspektive, shvatam da sam to sve sagledavao na jedan vrlo dečji način. Verovao sam da će biti dobro, da će ozdraviti. Mislim da je njena ljubav prema meni pretvorila prognoziranih šest meseci života u devet, ali bolest je ipak bila mnogo jača. Često se vratim u taj period, posebno kada mi zafali ljubavi, jer tada ti porodica najviše nedostaje - zaključio je Mihajlo.

Polusestru upoznao na poslu

Da život piše romane, voditelj se uverio kada je na jednom projektu radio sa svojom polusestrom koja nije znala da joj je on brat.

- Ne bih pričao o kome se radi. Dugi niz godina sam radio u PR sektoru jednog modnog događaja. U momentu kada se odvija revija, ja sam bio u bekstejdžu da napravim saopštenje za medije, u tom saopštenju na listi dizajnera se nađe ime i prezime koje je vrlo zvučno i shvatam da bi to možda mogla biti moja polusestra. Shvatio sam da je to ona, nisam imao hrabrosti ni da priđem ni da se upoznam. Verujem da bih sada bio drugačijeg stava i da bih prišao, To se desilo možda četiri godine nakon telefonskog razgovora koji sam imao sa ocem - rekao je voditelj koji je do pre dve godine radio na Pinku.