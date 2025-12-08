Slušaj vest

Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova uputio je javni poziv Baki Prasetu da se upoznaju. On je snimio video u kojem poziva jutjubera na susret i šalje velike pozdrave.

Bivši rijaliti učesnik Zmaj od Šipova ima veliku želju da se upozna sa Bakom Prasetom, a zbog toga je napravio video snimak na kojem šalje srdačne pozdrave.

- Bogdane Iliću, pričam ja! Pozdrav! Upućujem jedan veliki i srdačan pozdrav za Bogdana Ilića, zvanog Baka Prase. Ja sam Zmaj od Šipova grada, koga voli stara i mlada. Valjda će biti vremena da se upoznamo. Samo ga gledam na ovim, kako bih rekao... valjda će biti vremena da se sretnemo - rekao je Zmaj u obraćanju jutjuberu.

Zmaj od Šipova pokušao da pobegne policiji, oni ga priveli

Zmaj od Šipova uhapšen je pre četiri dana u Šipovu. On je zaustavljen tokom redovne kontrole, te je odbio da da dokumenta, a potom je navodno pobegao sa lica mesta.

Policijski službenici su ga sustigli kod porodične kuće, nakon čega je počeo da im preti i da ih vređa, prenosi portal "Provjereno iz policije". Grahovac je potom uhapšen, a o svemu je obavešten dežurni tužilac.

Protiv njega će biti podnet predlog za pokretanje prekršajnog postupka. Inače, ovo nije prvi put da Ilija ima problem sa zakonom.

