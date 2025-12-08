"BOGDANE ILIĆU, PRIČAM JA!" Zmaj od Šipova snimio video za Baku Praseta, uputio mu poseban zahtev
Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova uputio je javni poziv Baki Prasetu da se upoznaju. On je snimio video u kojem poziva jutjubera na susret i šalje velike pozdrave.
Bivši rijaliti učesnik Zmaj od Šipova ima veliku želju da se upozna sa Bakom Prasetom, a zbog toga je napravio video snimak na kojem šalje srdačne pozdrave.
- Bogdane Iliću, pričam ja! Pozdrav! Upućujem jedan veliki i srdačan pozdrav za Bogdana Ilića, zvanog Baka Prase. Ja sam Zmaj od Šipova grada, koga voli stara i mlada. Valjda će biti vremena da se upoznamo. Samo ga gledam na ovim, kako bih rekao... valjda će biti vremena da se sretnemo - rekao je Zmaj u obraćanju jutjuberu.
Zmaj od Šipova pokušao da pobegne policiji, oni ga priveli
Zmaj od Šipova uhapšen je pre četiri dana u Šipovu. On je zaustavljen tokom redovne kontrole, te je odbio da da dokumenta, a potom je navodno pobegao sa lica mesta.
Policijski službenici su ga sustigli kod porodične kuće, nakon čega je počeo da im preti i da ih vređa, prenosi portal "Provjereno iz policije". Grahovac je potom uhapšen, a o svemu je obavešten dežurni tužilac.
Protiv njega će biti podnet predlog za pokretanje prekršajnog postupka. Inače, ovo nije prvi put da Ilija ima problem sa zakonom.