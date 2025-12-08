Slušaj vest

"Habibi", duetska pesma Maje Berović i Relje Popovića ugledala je svetlost dana i za samo pola sata kadrovi i taktovi "preplavili" su društvene mreže!

Saradnja dve muzičke zvezde držana je u strogoj tajnosti od trenutka kada je dogovorena, pa sve do pre dva dana, kada su zvaničnim tizerom oduševili fanove.

"Bukvalno su oboje preseksi, bomba!", "Ono kad tako lagano izbaciš hit, bez silnih najava i spamovanja", "Pojeli su, budite iskreni", "Hvala vam što ste pokazali kako se ipak može biti drugačiji", samo su neki od komentara na mrežama.

Odmah je reagovala i Nikolija kojoj su se i te kako svideli Majini i Reljini kadrovi, kao i sama pesma, pa je u komentaru na Instagramu ostavila tri emotikona bombe.

Relja i Maja Berović Foto: Printscreen/Jutjub

Duet "Habibi" pravo je iznenađenje muzičkih zvezda pred praznike, Maja je gošća na Reljinoj pesmi, a jedna od zanimljvosti sa snimanja vezana je i za trenutak kada je Maja ušla u studio da bi otpevala svoje delove.

Kako se komentarisalo na snimanju spota, Relja nije mogao da veruje da je Maja sve završila "u cugu", bez brojnih ponavljanja i ispravki, pa se šalio da je "kao veštačka inteligencija".

