Poznati modni dizajner Bata Spasojević 10. decembra predstaviće domaćoj publici novu kolekciju "Follow Your Heart II", inspirisanu snagom lične promene u trenucima koji su ostavili duboki emotivni ali i modni pečat na našeg proslavljenog kreatora.

Iako nastala u periodu duboke tišine zbog ličnog gubitka, kolekcija za jesen/zimu nosi posebnu vizuelnu priču o unutrašnjoj snazi, hrabrosti i stvaralačkom porivu koji je pronašao put - jer je došao iz srca.

"Follow Your Heart II", zbog toga nije samo modna kolekcija, ona je posveta posebnoj ženi u Batinom životu - njegovoj majci, ženi koja je bila njegova "alfa i omega", stub i inspiracija.

- Od nje sam naučio šta znači kvalitet, šta je elegancija i šta je umetnost kreiranja života - otvorio je srce Bata Spasojević uoči predstojeće modne revije.

Upravo emociju koja prema jednoj ženi koja je zauvek ostala da živi u njegovom srcu, utkao je u svaki šav, svaku liniju, svaku siluetu nove kolekcije.

Foto: Marko Arsić

- Ova kolekcija je omaž ženi, ljubavi i snazi i istovremeno i omaž svim majkama koje su oblikovale svet u kojem stvaramo - kaže Bata Spasojević.

Pred samu reviju, dok još komadi koje je kreirao za tekuću sezonu pristižu u njegov atelje, otkriva da ova kolekcija donosi potpuni povratak suštini brenda INDIVIDUAL - moćnoj konstrukciji, čistim linijama, vrhunskim materijalima i dubokoj emotivnoj energiji koja oblikuje svaki komad, neverovatnom spoju elegancije i dinamike po kom je prepoznat na domaćoj i međunarodnoj modnoj sceni.

Foto: Marko Arsić

Crna koža je ove sezone apsolutni must-have element, ali nežno izbalansiran toplim jesenjim nijansama koje dodaju dubinu i karakter.

Koža u Batinim rukama postaje platno za modernu eklektiku, ali izvedenu sa merom, preciznošcu i sofisticiranošcu po kojoj je dizajner poznat.

Foto: Marko Arsić

Svaki komad odiše energijom dizajnera, koji spaja umetnost u svim segmentima, od skulpturalnog kroja do eksperimentalnih detalja ali i neizostavno pažljivo biranih materijala. Osim kože, ljubitelji mode videće da kolekcija obiluje vunom, kašmirom i kvalitetnim tkaninama koje obliku jakne u blagom oversize urbanom stilu, uz pantalone kao zaštitni znak INDIVIDUAL brenda. Kroz muška i ženska odela poznati dizajner donosi potpuno novu viziju savremene siluete - oštar kroj, precizna linija i arhitektura forme koja naglašava stav, ličnost i samopouzdanje.

Foto: Marko Arsić

Na kraju - Bata Spasojević je odlučio da 10. decembra u Beogradu poštovaocima njegovog rada, uz podršku gudačkog kvarteta i pevačice Nevene Božović, ispriča svoju ličnu priču i podari modnu ispovest koja dolazi direktno iz srca, jer srce uvek najbolje zna!