Katarina Živković otvorila je dušu o majčinstvu i problemima koje ono nosi na samom početku, a o tome se jako malo priča.

Pevačica je priznala svoj najveći strah koji je imala tokom trudnoće.

"Moji problemi su krenuli tek kad sam izašla iz bolnice"

- Plašio me je sam porođaj. Plašio me je carski rez, da li ću moći da ustanem ako zatrebam mojoj bebi. To su možda bili iracionalni razlozi, ali tako je bilo. Najviše sam imala problema sa dojenjem, iako sam milion knjiga pročitala o toj temi, kao da ništa nisam nikada pročitala. Sve me je bolelo, imala sam mnogo mleka. Pohvalila bih Danijelu, imala je mnogo empatije za mene, mnogo sam bila ranjiva i najmanje što mi je bilo potrebno jeste da neko drsko priča sa mnom. Ali ona je imala toliko razumevanja za mene. Moji problemi su krenuli tek kad sam izašla iz bolnice, imala sam dva mastitisa, moja beba je gubila na kilaži... Sve me je bolelo, imala sam temperaturu... Osećala sam se odgovorno, mislila sam da sam ja kriva. Bilo je tu razniih komentara, onako između redova to je značilo da sam ja "loša majka" jer ne jedem dovoljno... - govorila je Katarina za TV Adria i dodala šta ju je potpuno slomilo:

- Kasnije mu je patronažna sestra dala dohranu i on je bio miran, na kraju se ispostavilo da je moje mleko za njega bilo slabo. Ja sam tada odlepila žargonski rečeno. Prekinula sam mleko, osećala sam se loše. Bila sam prepuštena samoj sebi. Nisam imala veliku podršku, suprug nije nešto ažuran za te stvari, majka mi je u Leskovcu...

Snažna poruka majkama

Katarina je poslala snažnu poruku majkama i otkrila šta je najvažnije.

- Svi ti koji su pričali i pametovali rešili su da mi pomognu, ali ne da mi pomognu tako što će da mi operu sudove, spreme nešto, nego da mi čuvaju dete, a meni to stvarno nije potrebno. Savršenstvo majčinstva ne postoji i to treba prihvatiti. Treba da budemo svesni da volimo dete najviše na svetu i da se trudimo da uradimo najbolje. Treba mnogo više pričati o ženama i problemima, ne treba o tome da se ćuti i da se gledaju društvene mreže gde sve izgleda savršeno - rekla je pevačica.

Borba za potomstvo

Katarina je nedavno govorila o borbi za potomstvo i trenutku kada je saznala da ne može prirodnim putem ostati trudna. Takođe, ispričala šta se desi kada sudbina umeša prste.

- Dve godine sam se borila za potomstvo. Nisam javno govorila o ovome, ali moram biti iskrena jer možda nekome može da pomogne. To su bile dve godine mog pakla. Kada nemate nikakav problem, a ono što najviše želite ne ide, ne možete da dobijete, a konstantno dobijate pitanja... Spas sam tražila u nekim drugim stvarima, putovanjima, poslu... Nisu znali koliko patim i koliko sam želela da se ostvarim kao majka, ništa drugo to nije moglo da nadomesti. Mislim, da mi se to nije desilo, da bih mogla normalno da nastavim sa životom. To je zaista duga i teška priča. Žena je ta koja bar jednom mesečno doživljava razočarenja, koja je uvek kriva i kad nije... Išla sam i kod psihologa, tražila sam godinama krivca, u majci, u partneru, u sebi, a srž mog osećanja je bilo to što ne mogu da ostanem trudna... Najgora borba je bila sa ljudima, otkud vam pravo da me nazivate sebičnom, da me pitate... Nisam komentarisala ništa, pa je ispalo da sam karijerista sebični... A mene je samo jako bolelo da pričam o tome - govorila je Katarina na Hype televiziji i dodala:

- Trebala sam da uđem u proces vantelesne oplodnje. To je bio savet doktorke koja je videla da sam psihički počela da pucam. Rekla mi je: "Katarna vi ne možete da ostanete trudni prirodnim putem" i ja sam pristala da idem drugim putem. Nešto kasnije sam digla ruke od svega jer sam počela ljude da maltretiram, bila sam naporna... Prestala sam da pijem i lekove i suplemente, nije me više bilo briga... E onda se desilo čudo, to kažemo i moja doktorka i ja. Ostala sam trudna prirodnim putem. Prestanite da maltretirate žene, da ih pitate nepristojna pitanja... Nikada ne znate šta se ženi krije iza osmeha, šminke. visokih potpetica...

