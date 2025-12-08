Slušaj vest

Pevačica Katarina Grujić, iako iscrpljena, stigla je na beogradski aerodrom nakon pet uzastopnih nastupa, a odmah po dolasku odgovorila je reperu Dragomiru Despiću Desingerici, koji je komentarisao kolege i njenu karijeru.

Katarina je kroz osmeh poručila kolegi da bi trebalo da se priseti toga ko i koliko postoji na estradi, te je poručila da je tu mnogo duže nego on, kao i da sve što izjavljuje u javnosti, govori isključivo o njemu samom.

- Radim ovo već 12 godina i trajem, navikla sam se na sve. Radila sam pet dana sa upalom bešike i sad idem na sledeći.

Da li će mi sutra neko reći hvala - ne, radim ovo isključivo zbog svoje publike - rekla

je Kaća, pa se osvrnula na Desingericu, koji je za nju izjavio da "čim je u novinama i daje intervjue znači da je poznata", pa je dodala:

- Nek' prati malo, s obzirom da ja postojim 15 godina, a on se juče ispilio! Mislim da sam ja ipak njemu dala na značaju, neka radi šta hoće, njemu na čast.

Progovorila o prijateljstvima na estradi

Inače, Katarina je nedavno rekla da ima pravih prijateljstava na estradi, ali da se danas mnogi foliraju, te pričaju jedni drugima iza leđa, dok se osmehuju lažno kada se sretnu i pozdrave.