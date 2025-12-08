Slušaj vest

Lepa Lukić je iskreno pričala o privatnom životu i teškim trenucima kroz koje je prošla, otkrivajući da ju je na kockanje "navukao" bivši suprug Toma Lukić.

Prisećajući se prvog muža, Lepa je objasnila kako je zavisnost od kocke uticala na njihov brak.

"Ostavila sam ga zbog kocke"

- Ja sam njega ostavila, sad pričamo kako jeste, zato što je kockao. Ostavio mi je uspomenu. Rekao je da neće više, a ja nisam znala šta je kec! Ovo nisam nikad pričala - započela je Lepa, pa otkrila detalje agonije:

Foto: Nemanja Nikolić

- Došlo je do razvoda, u Kraljevu smo se razvodili, tamo je sudija molio da se pomirimo. Prvo miri, pa ako ne, onda razvodi. Ne dolazi u obzir, kažem, čovek ne može da se otarasi kocke i neću više s njim! On kaže: "Neka mi se vrati, ja ću da se zakunem i da potpišem da neću više da igram!" Kažem: "Rekao si sto puta, pa si ponavljao." Kaže: "Evo sad neću, vidim da ću da te izgubim." I sudija kaže... "Lepa, evo ja predlažem da napišemo - ja sam taj koji će da vas razvede bez njega, ako ponovi to! Je l' prihvataš ti, Tomo?" On kaže da hoće i potpiše to. I ja pristanem da se vratim - govorila je Lepa za Informer.

"Proganjao me je"

Ipak, njena nada da će se stvari promeniti ubrzo je nestala:

- Nije prošlo četiri meseca, bio je na mukama, i proigra on i ja ga uhvatim. Njega napustim, on je bio iz Trstenika, odem kod sudije i kažem: "Obećali ste mi!" I tako je i bilo. Ja sam se razvela, al' on je mene proganjao.

Nakon razvoda, problemi nisu prestali, jer bivši suprug nije želeo da je pusti na miru:

- Uzela sam stan u Beogradu, a on mi je rekao: "Nećeš imati mira od mene, nećeš imati ljubav ni sa kim, ceo život ću te pratiti" - ispričala je Lepa u podkastu "Na krilima zmaja".

Kurir/Informer

