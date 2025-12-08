Slušaj vest

Stoja Novaković iako redovno nastupa to joj nije jedini izvor zarade. Ona navodno ima 10 stanova koje već godinama izdaje, a poseduje i dve luksuzne kuće.

Stoja Novaković je godinama na javnoj sceni, a novac od pevanja je uložila u nekretnine koje danas izdaje.

"Nikada se nije hvalila"

Pevačica navodno 10 stana koja izdaje i mesečno samo od kirija zaradi 5.000 evra.

- Stoja ceo život pametno ulaže i nikad se nije rasipala sa novcem. Sve što je štekala uložila je u nekretnine, a zajedno sa porodicom do danas ima ozbiljne stanove. Priča se po selu gde živi da ima oko 10 stanova koje renta, a kad se sve skupi, u džep stavlja oko pet hiljada evra samo od kirija - rekao je izvor za domaće medije i dodao:

- Stoja se nikad nije ni hvalila time koliko zarađuje, a svi znaju da dobro raspoređuje novac, samo na stvari koje su joj bitne. Nikad nije trošila na gluposti. Zato se uvek šali da jede koliko hoće i da je briga kako izgleda.

Napravila vilu u Zrenjaninu

Inače, pevačica je za sebe i svoju porodicu izgradila kuću daleko od buke.

Ona ima vilu u mestu Perlez u okolini Zrenjanina i napravila je sebi oazu mira, ali ima i nekretninu u Istri.

- Družim se sa životinjama, cvećem, tu nalazim mir. Provodim vreme sa decom. Dolaze mi koleginice, bila je Maja Nikolić, očekujem Vanesu, Zlatu... Idem u Istru, u svoju kuću, Istru ne doživljavam kao Hrvatsku, već kao Italiju, meni to nekako kao da nije Hrvatska. Tamo ima dosta ljudi koji ne znaju hrvatski da pričaju. Nemam vremena tamo da se družim, ali imam prijateljice tamo koje su Bosanke, Ličanke - istakla je za Blic.

