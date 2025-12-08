Slušaj vest

Poznato je da mnogi pevači imaju svoje male rituale koje praktikuju pred izlazak na scenu.

Pevačica Mia Borisavljević kaže da, iako nije sujeverna, neke stvari nikada ne zaboravlja da uradi pre nastupa jer joj pomažu da na binu izađe fokusirana i spremna.

"Rituali"

- Kada stignemo u grad gde imamo nastup, obično imam malo vremena za spremanje i nikada ne sedim u restoranima da bih večerala. Muzičarima je to omiljeni deo da se posle dugog puta dobro najedu kako bi izdržali svirku, a meni je potpuno obrnuto. Našla sam idealnu kombinaciju da nešto prezalogajim, kako bih imala energije, osećala se sitom, a bila potpuno lagana da mogu da obučem usku haljinu. Zbog toga uvek nosim svoj obrok, a to su obično tunjevina i bademi - ispričala je Mia, koja je nedavno otkrila tajnu svoje vitke linije.

Mia Borisavljević pokazala obline Foto: Instagram

Druga stavka koja je na njenoj listi prioriteta pred nastup, navika joj je još iz detinjstva.

Ovo ne preskače

- Obavezno se javim majci. Kad krenem od kuće, kad stignem u drugu državu, kada pođem da pevam i naravno javim joj da li je na kraju svega bilo sve u redu. Poruka majci je rutina, da može mirno da spava - objasnila je Mia i dodala:

1/12 Vidi galeriju Mia Borisavljević nekad i sad Foto: Privatna Arhiva, Kurir štampano, Damir Dervišagić

- Znam da mislite da pevači pred nastupe vole haos, muziku, društvo i gužvu, ali situacija je potpuno obrnuta. Meni je pola sata potpunog mira, bez misli zamena za dva sata sna. Tako punim baterije i restartujem se od celog dana, da bih pred publikom bila fokusirana i spremna. Zato obavezno pre izlaska na scenu žmurim u mraku pola sata - zaključila je Borisavljevićeva.

Mia o ljubomori i suprugu: