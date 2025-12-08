Slušaj vest

Fotografija na kojoj Aca Lukaspozira u društvu Nasera Orića pokrenula je veliku buru u javnosti. Snimak susreta pevača i bivšeg komandanta Armije Bosne i Hercegovine, koji je prvostepeno bio osuđen za ratne zločine nad Srbima, a čija je presuda kasnije ukinuta, momentalno je stavio Lukasa u središte skandala.

U ekskluzivnom intervjuu za Kurir, koji možete pogledati OVDE, Lukas je ispričao sve o skandalu koji je nastao zbog njegove fotografije.

Jedna od onih koja se javno oglasila povodom svega što se dogodilo je Jelena Karleuša, na šta je Lukas reagovao. On je Jeleni uputio kompliment, ali je i oštro prozvao svoju nekadašnju blisku prijateljicu, Svetlanu Cecu Ražnatović.

- Jelena Karleuša je jedan dobar čovek. Ona je izrazila podršku jer tako misli. Znam je dobro, jer ona uvek kaže da to misli. Izađi pa kaži lepo kao Jelena što je kazala – rekao je Lukas.

Međutim pevač se tu nije zaustavio. Poznato je da Aca Lukas i Svetlana Ceca Ražnatović već neko vreme nisu u dobrim odnosima iako su bili veoma bliski, a Lukas je sada objavio otvoreno pismo u kojem se direktno obraća pevačici.

On je u svom obraćanju izneo niz optužbi na njen račun. Između ostalog on spominje njene intimne odnose.

On je u tekstu sebe okarakterisao kao džentlmena, ali je naglasio da prema njoj neće imati poštovanja, te joj je poručio, kako on kaže, da vidi koliko joj se isplati da pokušava da mu našteti preko njenog prijatelja.