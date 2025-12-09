Slušaj vest

Pokojni Toše Proeski bio je veliki vernik.

Foto: Profimedia AFP

Pevač je do poslednjeg dana života sa ocem i prijateljima aktivno učestvovao u obnovi manastira Preobraženja Gospodnjeg, koji se nalazi u blizini njegovog rodnog mesta Kruševo u Severnoj Makedoniji. Upravo iz tog razloga u narodu je ova svetinja poznata kao "Tošetov manastir".

Bio veliki vernik

Danas, skoro dve decenije posle njegove tragične pogibije,njegova želja i amanet su ispunjeni - manastir je u potpunosti završen i manastirski hram je svečano osveštan, pa se u njemu redovno služe liturgije.

Foto: Kurir

Ekipa Kurira boravila je nedavno u Kruševu i prisustvovala službi. Osvećenju hrama činodejstvovao je arhiepiskop ohridski i makedonski Stefan uz sasluživanje tri episkopa i velikog broja sveštenstva.

Ceo manastirski hram je u potpunosti oslikan freskama, a Tošetovim fanovima posebno je drag i njegov portret, naslikan na jednom od zidova crkve. Danas manastir predstavlja turističku i hodočasničku destinaciju. Ljudi ga posećuju radi duhovnosti, ali i da odaju počast preminulom Tošetu.

Foto: Kurir

Na tačno 18 godina od njegove smrti u završenom manastiru je služen i godišnji pomen, a nakon toga je Njegovo visokopreosveštenstvo mitropolit kruševski i demirhisarski Jovan posetio njegov grob i nad njim pročitao molitvu za pokoj duše.

- Ovde je moj mir i znam da ću posle svega završiti ovde - rekao je Proeski u jednom od svojih poslednjih intervjua, i to upravo u ovom manastiru.

Pokojni pevač je više puta isticao da je veliki vernik.

- Verujem u Boga. Koliko mi mogućnosti dozvoljavaju, finansijski pomažem izgradnju crkve. Naši prijatelji, otac i ja pravimo taj verski objekat već 13 godina i radovi su konačno pri kraju. Čak sam i ja radio neke fizičke poslove prilikom izgradnje. Nema nikakvog stida kad je reč o ljubavi prema onom u što verujemo - govorio je Proeski.

Inače, koliko je Toše značio rodnoj Severnoj Makedoniji, svojevremeno je pokazala i vest da je Makedonska pravoslavna crkva, prema pisanju tamošnjih medija, razmatrala mogućnost da pokojnog balkanskog pevača proglasi svetiteljem.

Informaciju o tome potvrdio je i vladika Petar, predsednik crkvene komisije za kanonizaciju, koji je rekao kako je "još uvek rano govoriti o tome, ali da će značajnu ulogu u donošenju te odluke imati Tošetova humanitarna i verska delatnost".

- Crkva ima svoja pravila za to na koji način se neka osoba proglašava svecem. Inicijativa za to se ne daje odmah po nečijoj smrti. Potrebno je da do toga prođe izvesno vreme, da se daju konkretni predlozi, da se sakupe informacije o njegovom delovanju i tek onda se odlučuje da li ta osoba može da bude proglašena svetiteljem - rekao je svojevremeno vladika Petar, dok je mitropolit Metodije izjavio da za to "da bi neko bio proglašen svetim, nije nužno da je činio čuda".

Čestiti život

- Neko može biti proglašen svetim zbog pravednosti i čestitog života. I zbog toga ga i narod pamti. Znači, najvažnije za proglašavanje svetim je da se osoba duboko ukorenila u narodu. Ako to postoji, onda se sprovodi kanonizacija. Zbog dela koja je učinio Toše Proeski, Gospod ga sigurno neće zaboraviti - rekli su tada iz MPC.

I stanovnici susedne države takođe su podržali tu inicijativu.

- Toše Proeski imao je sve osobine jednog sveca - bio je skroman, nesebičan i darežljiv - rekao je tada jedan od Tošetovih obožavatelja.

Foto: Kurir

