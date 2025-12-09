Slušaj vest

Pevačica Biljana Sečivanović 2008. godine napustila je porodičnu kuću u Mrčajevcima i krenula u potragu za srećom.

Foto: Damir Dervišagić, Vladimir Šporčić

Budući da ju je takmičenje u "Zvezdama Granda" učinilo popularnom, pevačica je neko vreme živela kao podstanarka u Beogradu sa sinom Matejom, a zatim se pre nekoliko godina preselila u novoizgrađenu oazu mira nadomak srpske prestonice.

Pesnička stena

Iako je raskošni dom u Vinči pevačica uredila zajedno sa suprugom Aleksandrom Nedićem i u njemu provodi najviše vremena, ona nikad nije zaboravila svoje rodno mesto nadomak Čačka.

U to se uverila i naša ekipa, koja je posetila Mrčajevce i naselje Pesnička stena, gde Biljana ima kuću, u kojoj i danas živi njena majka Nada, koja nije bila tu prilikom našeg obilaska.

Pevačicina porodična kuća je specifična, vrlo je lepo uređena, ali nema krova, na vrhu se nalazi samo ploča. Posebno je zanimljiva brvnara koja se nalazi u dvorištu, koju joj je davnih godina poklonio pokojni otac, a ona ju je renovirala.

Prema rečima komšijama, pevačicu život uopšte nije mazio.

- Svi znaju da je ovo Biljina kuća baš zbog ove brvnare. To je prava atrakcija ovde u Mrčajevcima. Njoj je to sagradio pokojni otac, da ima, što se kaže, svoje parče zemlje. Kad god dođe da poseti majku Nadu, ona spava i boravi u toj brvnari sa suprugom. Neće da remeti mir majci i onima koji su u kući. To je malo čudno, ali tako je. Nije ta brvnara toliko velika, ali je udobna i sve je uređeno po njenoj želji. U prizemlju su smešteni dnevni boravak, kuhinja, trpezarija i kupatilo, a na spratu je minijaturna spavaća soba, do koje se penje merdevinama - rekao nam je Sečivanovićkin komšija.

- Voli Bilja svoje Mrčajevce. Nije joj slava udarila u glavu i uvek se javi svima kad dođe kod majke, a dolazi često. Nije bio lak njen život. Mnogo se namučila u životu dok nije postala poznata. Roditelji i sestra su joj se bili razboleli od teške bolesti, posle i ona sama. Propatila je mnogo i zbog bolesti sestrića Nikole, koji je sahranjen dok se ona porađala. Imao je svega osam godina. Mislim da nikad sebi nije oprostila što nije bila na njegovoj sahrani, ali Bog i sudbina su tako hteli. Živela je jedno vreme i u Austriji, snalazila se kako zna i ume da bi imala osnovno za život. Nije se stidela nikakvog posla, oduvek je bila jako vredna. Bitno da je to iza nje, sad uživa u onom dvorcu s pogledom na Dunav - zaključio je Biljanin komšija iz sela koje je proslavio Miroslav Ilić.

Lepo detinjstvo

Podsetimo, Biljina majka je pre nekoliko godina za Kurir istakla da je pevačica imala lepo detinjstvo, ali i da dan-danas strahuje za svoju ćerku kad je na putu.

- Njeno preseljenje sam teško podnela. Kao i svaka majka, uvek strepim i brinem da li će mom detetu nešto da se dogodi, pogotovo kad vozi auto. Otkako mi je preminuo suprug, strah je veći. Hvala bogu, uvek je bilo sve najbolje - rekla nam je folkerkina majka Nada.

Foto: Kurir

Kurir.rs

Biljana Sečivanović, izjava: