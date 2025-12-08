Slušaj vest

Poslednjih godina čuli smo za šokantne slučajeve – naročito među učesnicama rijaliti programa i influenserkama – gde je došlo do pucanja implanta, infekcija, curenja materijala, pa čak i životno ugrožavajućih komplikacija.

O korekciji i opasnosti poznatog brazilskog podizanja zadnjice za "Puls Srbije" na Kurir televiziji govorio je plastični hirurg dr Igor Georgijev.

Uzrok nije u kubikaži Učesnici Elite Vanji Živić je pukao implant u zadnjici tek što je ugradila 400 kubika, pa je Georgijev komentarisao taj slučaj uživo u studiju Kurir televizije.

- U ovom slučaju nije uzrok to što je preterala jer impant od 400 kubika ide, a oni imaju od do, a sada se ne ugrađuje preko 500 kubika. Implantat je možda bio oštećen prilikom samog stavljanja ili zbog nekog mehaničkog događaja, odnosno da je došlo do naglog pritiska ili pada na sam implantat jer to u teoriji može da ga ošteti. Sve što se ugradi, može da se ošteti - zaključio je dr Georgijev.

Najrizičnija hirurška intervencija

Foto: Roman Zaiets/Shutterstock

Dr Georgijev je istakao kakve sve probleme ljudi ne vide kada neko okači savršenu sliku na društvene mreže.

- Rizik koji nastaje uvećanjem zadnjice je veći nego kod nekih drugih intervencija. Prema analizama svetskih Udruženja za plastičnu hirurgiju, najveći procenat fatalih ishoda se upravo dešava kod tzv. BBL ili "Brasilian butt lift" odnosno povećavanjem zadnjice sopstvenim masnih tkivom. Rizik nastaje jer mast ode u veliki krvni sud, odnosno venu koja se nalazi u toj regiji i to može da dovede do fatalnog ishoda. Radila se analiza u Americi gde je ustanovljeno da ljudi koji nemaju veze sa medicinom, u nekim poluuslovima, vrše tu intervenciju. Srećom, kod nas se to ne dešava tako često - započeo je Geogrijev.

Dr Georgijev je istakao da su komplikacije daleko ređe ukoliko ih vrše pravi stručnjaci, pa je istakao da svaka vrsta povećanja zadnjice nosi svojevrsni rizik.

- Mnogo su ređe komplikacije ukoliko ih rade pravi stručnjaci. Za to prolaze edukaciju i posebno usmeravanje na taj deo tela, pa su komplikacije ređe, a rezultati često vrlo dobri. Za zadnjicu postoje dve vrste operacije, jedno je uvećanje sa sopstvenim masnim tkivom, onda određenim filerima i uvećanje sa implantatima. Svaka nosi rizik i određenu komplikaciju - govori Georgijev.

Da li ženama smetaju implanti u svakodnevnom životu?

Foto: Kurir Televizija

Dr Georgijev je odgonetnuo da li implanti remete svakodnevnicu, odnosno tokom treniranja, šetanja, sedenja, i tako dalje.

- Jer se radi o sedećoj regiji, samim tim i implantat mora da bude odgovarajući, pa su tako nešto ćvršći i mora da bude smešten unutar velikog sedalnog mišića jer je jedino tada pozicija dobra. To uopšte nije jednostavno uraditi, pa se odlazi u strukturu koja nije dobra i onda najčešće vidimo da je plitko stavljen implantat i tada se on okreće i smeta ženama. Mora da se za implantat odabere prava veličina i da bude na mestu gde će najmanje smetati, pa da se devojka navikne da ga nosi - rekao je Georgijev.

