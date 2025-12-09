Slušaj vest

Spot za pesmu "Idi dok si mlad" objavljen je pre 25 godina, a tada je izazvao burne reakcije. Dame i danas pamte zgodnog drvoseču kojeg je u spotu igrao Đorđe Duvnjak.

Svetlana Ceca Ražnatović je nedavno otkrila kada ga je poslednji put srela.

Prvi susret sa manekenom

- Desilo mi se da momka, drvoseču iz spota ''Idi dok si mlad''. Pevam ja na bini, u Australiji, počelo je već da mi se priviđa od umora. Počela je da mi se duplira publika koliko sam umorna... Pevam u jednom momentu, kada se zanesem zatvorim oči i lakše osetim emociju - govoričla je Ceca i dodala:

- Pogledam u publiku i vidim dečka iz spota ''Idi dok si mlad'', a upravo pevam tu pesmu. Odradim ja koncert, i dolazi on posle i kaže ''Dobro veče, Ceco'', rekao je da se oženio, ima porodicu tamo - otkrila je Ceca u Vikend Premijeri.

Uloga drvoseče

Đorđe je imao 23 godine kada se pojavio u ovom spotu, i tada je bio jedan od naših najuspešnijih manekena.

Igrao je drvoseču kog Ceca nalazi u šumi i dovodi u veliki grad, tada mu se život menja iz korena. On se početkom 2000. godine seli iz Beograda u Australiju, tamo zasniva porodicu i više se nikada nije vratio u Srbiju.

Danas ga verovatno niko ne bi prepoznao.

