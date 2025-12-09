ŽENE SU DRHTALE ZA DRVOSEČOM IZ CECINOG SPOTA! Pevačica o prvom susretu sa manekenom nakon skoro 30 godina: Evo gde je danas "princ za kajanje"
Spot za pesmu "Idi dok si mlad" objavljen je pre 25 godina, a tada je izazvao burne reakcije. Dame i danas pamte zgodnog drvoseču kojeg je u spotu igrao Đorđe Duvnjak.
Svetlana Ceca Ražnatović je nedavno otkrila kada ga je poslednji put srela.
Prvi susret sa manekenom
- Desilo mi se da momka, drvoseču iz spota ''Idi dok si mlad''. Pevam ja na bini, u Australiji, počelo je već da mi se priviđa od umora. Počela je da mi se duplira publika koliko sam umorna... Pevam u jednom momentu, kada se zanesem zatvorim oči i lakše osetim emociju - govoričla je Ceca i dodala:
- Pogledam u publiku i vidim dečka iz spota ''Idi dok si mlad'', a upravo pevam tu pesmu. Odradim ja koncert, i dolazi on posle i kaže ''Dobro veče, Ceco'', rekao je da se oženio, ima porodicu tamo - otkrila je Ceca u Vikend Premijeri.
Uloga drvoseče
Đorđe je imao 23 godine kada se pojavio u ovom spotu, i tada je bio jedan od naših najuspešnijih manekena.
Igrao je drvoseču kog Ceca nalazi u šumi i dovodi u veliki grad, tada mu se život menja iz korena. On se početkom 2000. godine seli iz Beograda u Australiju, tamo zasniva porodicu i više se nikada nije vratio u Srbiju.
Danas ga verovatno niko ne bi prepoznao.
