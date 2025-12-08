Slušaj vest

Elektra Elit je već nekoliko meseci iza rešetaka u Švajcarskoj, a nedavno joj je pritvor produžen. Kako trenutno stoje stvari, transrodna pevačica će u zatvoru ostati sigurno do sledeće godine.

Foto: RONNY WUNDERLICH

Elektra je provela nekoliko meseci u mešovitom zatvoru, a nakon saznanja ostalih muških zatvorenika da je transrodna osoba, nastao je potpuni haos. Ona nakon toga nije više smela da izađe ni u šetnju, jer su joj stalno dobacivali i pravili joj probleme kad bi je tokom šetnje videli u zatvorskom dvorištu. Zbog njenog atraktivnog izgleda, ali i straha nadležnih da će biti na meti silovanja, u zatvoru je nastao metež, pa su službenici bili primorani da je prebace u zatvor za žene.

Kako tvrde ljudi bliski njoj, Elektra je u novom kazamatu uspela da ostvari kontakte s nekoliko žena, s kojima se veoma zbližila i kojima kupuje cigarete i ostale potrebne stvari. Porodica još uvek ne može da je vidi, iako je tamo već pola godine.

Podsetimo, Elektri su specijalci upali u stan u Cirihu i priveli je, nakon čega joj je određen pritvor na mesec dana. Ipak, tužilaštvo joj ga je kasnije produžilo.

Prema informacijama koje su se svojevremeno pojavile u medijima, razlog hapšenja je prodaja luksuznog automobila koji je Elektra navodno dobila na poklon od pripadnika albanske mafije. Međutim, istragom je utvrđeno da je vozilo bilo ukradeno, zbog čega se sada protiv nje vodi postupak zbog sumnje da je umešana u međunarodnu kriminalnu mrežu.

Elektra je uhapšena i 2022, tokom policijske racije u njenom salonu u ulici Langštrase u centru Ciriha, kada je privedena zajedno sa još tri žene i dva muškarca.

Foto: Kurir Televizija

