Holivudskim kuloarima ovih dana kruži priča o navodnom tajnom pozivu koji je slavna Opra Vinfri uputila Bastijanu Švajnštajgeru. Da, baš njemu, nekadašnjem kapitenu nemačke reprezentacije, ljubimcu navijača i, što mnoge intrigira, bivšem suprugu Ane Ivanović, jedne od najvoljenijih sportistkinja sa ovih prostora.

Navodno, Opra priprema "najintimniju sezonu dosad" i želi goste koji nose snažnu životnu i emotivnu priču. A malo ko to, po mišljenju holivudskih producenata, ima u tolikoj meri kao Basti - od blistave karijere i sportskih trijumfa, do braka koji je godinama punio naslovne strane.

Prema rečima našeg izvora, voditeljka je spremna da izdvoji čak milion i po evra samo da bi dobila njegovu priču "iz prve ruke". Njena ekipa, kako tvrde izvori, već nedeljama pokušava da se probije do Švajnštajgerovog tima.

- Zvala ga je preko agenata i PR menadžera najmanje dva puta. Fascinirana je njegovim mirnim karakterom, ali i njegovim životnim izborima. Veruje da s Bastijem dobija nešto što je više od sportskog intervjua, dobija film - kaže izvor upućen u pregovore.

Vest je, naravno, munjevito stigla i do Ane. Prema navodima iz njene porodice, Ivanovićkin telefon je bukvalno eksplodirao od poziva novinara, rodbine i starih prijatelja čim je priča procurila.

- Ana nikad nije volela senzacionalizam, posebno ne američki tip medijskog pritiska. Ona živi mirno, povučeno, posvećena je porodici. Ali razume da je deo priče koja interesuje ceo svet. Ako Basti želi da gostuje, ona će to poštovati. Samo se nada da Opra neće insistirati na detaljima iz njihovog braka - kaže izvor.

Iako su danas, posle zvaničnog razvoda, oboje fokusirani na nove životne faze, ljubavna priča Ane i Bastija ostala je jedna od medijski najpraćenijih u svetu sporta. Njihova veza počela je tiho, ali je brzo postala globalna tema. Godinama su bili jedan od najpraćenijih sportskih parova na svetu. Svaka zajednička fotografija punila je naslovne strane. Njihovo venčanje u Veneciji 2016. godine proglašeno je jednim od najglamuroznijih te godine.

Ekipa Kurira je tada bila na licu mesta. Uprkos spoljašnjem sjaju, tabloidi su kasnije često pisali da je njihov brak imao uspone i padove, što je, naravno, ostalo isključivo u domenu medijskih nagađanja. Par nikad nije javno komentarisao takve tvrdnje, pa su mnogi detalji ostali misterija. Upravo to Opra, tvrde upućeni, vidi kao "zlato" za emisiju. Ona navodno planira specijalnu epizodu o sportistima koji su uspeli da izgrade potpuno nov identitet posle karijere.

Bastijan joj je, kažu, idealan: osvajanje Svetskog prvenstva, odlazak iz minhenskog Bajerna, prelazak u Mančester junajted, nova životna faza u Sjedinjenim Državama, porodica, preseljenja, adaptacije, izazovi. Očekivano, posebno je zanima i emocionalni deo, kako je balansirao sport, brak, medijske pritiske i veliki broj selidbi, kao i, naravno, prevara u braku i razvod. I dok se svet pita hoće li Švajnštajger prihvatiti milion i po evra i ispričati svoju priču, mediji s nestrpljenjem čekaju odgovor i strepe da li će se u nekom trenutku u Oprinom studiju pojaviti i neka sočna ispovest. Jedno je sigurno: ako Basti sedne u Oprinu stolicu, svet će ponovo govoriti o njemu i o Ani, hteo to neko ili ne.