Starija ćerka Zdravka Čolića, Una Čolić već neko vreme uživa u vezi sa 10 godina starijim dečkom, a tokom celog leta se sa njim baškarila na jahti. Takođe, porodično su letovali u Hrvatskoj i Čola je izdvojio ogroman novac za to putovanje.

Una Čolić je toliko zaljubljena, da je, kako su pisali mediji, spremna da se uda za 10 godina starijeg dečka koji je veoma pažljiv prema njom, a kojeg i obožava njen otac Zdravko Čolić.

Čola je inače ovog leta celu porodicu poveo na letovanje u Hrvatskoj, a sa njima je bio i Unin dečko. Želeo je da im obezbedi potpuni ugođaj, pa je odabrao hotel sa pet zvezdica u kom je noć skoro 400 evra.

Čolić je samo za smeštaj iskeširao skoro 20.000 evra.

Spremna za udaju

Podsetimo, kako pišu mediji, Čolina naslednica je navodno spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu.

- Una Čolić i njen momak već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko Čolić je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - priča izvor za domaće medije. Una, njen momak i pevačeva mlađa ćerka Lara otputovali su zajedno na koncert Zdravka Čolića koji je imao u Austriji, te je jasno da se Čola odlično slaže sa zetom.

Čola o ćerkama i udaji

Čola otkrio da li bi voleo da postane deda.

- Pa ja bih to, koliko god mogu, odložio bez obzira na godine. Starija ćerka je već stabilna, a mlađa je još mlada. Sve je to u Božjim rukama. Uvek kažem - lepo je da deca malo prođu svet, rade na sebi, ali sudbina je sudbina, ona te uvek sačeka - naveo je Zdravko Čolić.

