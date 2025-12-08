Slušaj vest

Od ironije do komedije, bilo onih komentara koji nisu verovali da je tako nešto moguće, do onih koji su poželeli da im se takva ljubav desi.

Sada su otišli korak dalje i planiraju zajedničku budućnost, a još uvek se nisu ni sreli. Srele su se duše. Njen izabranik je u Njujorku, a Mina u studiju Kurir televizije kada je i ispričala detalje moderne ljubavne idile.

"Ovo nije iluzija, već istina"

Pevačica je otkrila detalje oko momka sa kojim planira budućnost, a nije ga nikada videla, niti dotakla.

1/7 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Printskrin/Instagram, Kurir Televizija, Printscreen Instagram

- Ovo nije iluzija, već istina. Priča je interesantna i neverovatna. Neki ne veruju, ali meni to nije bitno. Upoznali smo se pred moj rođendan, evo ima osam meseci, tokom kojih je bio sa mnom u mojim najtežim momentima. Bila sam u bolnici 20 dana, a svaki dan smo se čuli. Jedva čekam da dođe jer dolazi pred Novu godinu. To će biti naš prvi susret. Inače, sreli smo se pre 20 i nešto godina, kada se moja sestra udavala, a ja sam bila kuma, tada me je prvi put video. Bilo je situacije da se upoznamo, ali je ovako bilo suđeno. On ima 45 godina, a ja 50, i to je životna ljubav.

Kako su stupili u kontakt

- On mi je čestitao rođendan, onda me je pohvalio, on je divan, napisao mi je prelepu poruku. Inače, izbegavam Instagram, ali smo tako ušli u komunikaciju. Pozvao me da dođem na TikTok i tako smo počeli da se čujemo jer mi je bilo interesantno. Tako je počela naša ljubav. Ja sam javno rekla da je on samo moj, zapretila sam svim ženama. Žene ga vole, on je visok 195 centimetara, ne jede meso, on super izgleda, iako nije neko ko trenira. Puno šeta, radi, igra šah, vitez je - ističe Kostić.

On je sve što sam ja želela. Nemam strah da će se iluzija srušiti kada se vidimo jer sve znam. On kuva, sprema stan i ja sve to vidim po tome kada leže, spava, ustaje... Samo da sam srećna, a to se i vidi. Ako da Bog, ja bih se sa njim ostvarila kao majka. Dete bi nam bilo prelepo - zaključila je pevačica. - Prvenstveno kada sam mu čula glas, rekla sam "vau". Njegove oči su mi divne, duhovit je, lepo crta, jarac je u horoskopu i jako je sposoban. Živi u Njujorku, tamo i radi, nije bitno šta, ali stalno nešto radi i zauzet je. Svi ga vole jer unosi pozitivnu energiju. Kasper mu je nadimak, imao je psa po tom imenu, a on će to stručnije objasniti nego ja. Neću da otkrivam ime i prezime. Dovoljno znam o njemu, dok neke ne mogu preko telefona.

