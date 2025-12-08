Slušaj vest

Nakon što je Aneli Ahmić završila podelu budžeta, došlo je do žestokog sukoba između Jovane Mitić advokatice i Luke Vujovića.

Advokatica ga je u jednom trenutku gađala čašom, u Beloj kuću je nastao haos pa je obezbeđenje uletelo na imanje.

- Vi decu nemate, vi ne znate šta je roditelj - urlala je Jovana.

Advokatica gađala Luku  Foto: prinstacreen

- Ništa joj nisam rekao - rekao je Luka, iako se na snimku čuje kako govori da njena deca mogu oralno da zadovolje.

Na kraju se sve smirilo, a Jovana mu je obećala da će ga njegov sin pretući nakon rijalitija.

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP568 Izvor: Kurir TV