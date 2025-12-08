Advokatica gađala Luku Vujović, haos u Beloj kući
UZELA ČAŠU I SVOM SNAGOM GA GAĐALA! Opšti haos u Beloj kući, advokatica napala Luku
Nakon što je Aneli Ahmić završila podelu budžeta, došlo je do žestokog sukoba između Jovane Mitić advokatice i Luke Vujovića.
Advokatica ga je u jednom trenutku gađala čašom, u Beloj kuću je nastao haos pa je obezbeđenje uletelo na imanje.
- Vi decu nemate, vi ne znate šta je roditelj - urlala je Jovana.
- Ništa joj nisam rekao - rekao je Luka, iako se na snimku čuje kako govori da njena deca mogu oralno da zadovolje.
Na kraju se sve smirilo, a Jovana mu je obećala da će ga njegov sin pretući nakon rijalitija.
