Folk pevač Mile Kitić za Novu godinu pevaće u jednom beogradskom hotelu zajedno sa koleginicom Indirom Radić. Njih dvoje su danas tim povodom održali konferenciju za medije.

Mile je nedavno imao koncert u Zagrebu u tamošnjoj Areni, a sada se pohvalio da veliki broj mladih dolazi da ga sluša.

- Na moj koncert dođu deca od 18, 19 godina, dođu ovi mojih godina 60, 70, ali ja sam bio hrabar, čak i u muzici. To me je održalo. Ja sam od moje generacije najaktuelniji na terenu - rekao je Mile i nastavio:

- Ima kolega koji već ne mogu da pevaju, izađu na binu, grlo. Ajde, brate kući, sedi pij kafu. Ali ako ja mogu, ako je narod zadovoljan i dođe publika. Što ne bih radio. I zdrav sam. Evo Mišo Kovač koji više ne može čovek, ali još ga vole.

Jedna od gošći na njegovom koncertu trebalo je da bude Milica Jokić, ali su joj samo dan pred spektakl otkazali gostovanje. Mile je sada progovorio i na tu temu.

- Ja Milicu mnogo volim. Fina devojka, dobro peva. Sve je bilo prodato. Međutim, za sve ko se pojavljivao na bini, morao je imati radnu dozvolu. Oni su njoj zaboravili da naprave radnu dozvolu. To je bio problem u organizaciji. Poslali su pasoš i informacije, da se napravi radna dozvola. Zadnji dan iz organizaciji su rekli Milice, ti nemaš radnu dozvolu. Elena je pevala dve pesme, Đogani i ja zajedničku i dve pesme. Emir peva moje pesme po kafanama. Emir je slučajno bio tu. Ja sam jedino Elenu poveo. Bilo mi je bitno da mi dete peva pred 8.000 ljudi. Ja se izvinjavam Milici, nisam ja kriv.

On je govorio i o njegovim velikim prijateljima Šemsi Suljaković i Kemalu Malovčiću.

- Šemsa i Kemal Malovčić su moji prijatelji. Kemal je već lošeg stanja, Šemsa se tu malo bori. Ja kad dođem u to stanje, ja ću se povući. Čim izađem na binu da ne mogu, povlačim se.