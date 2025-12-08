Slušaj vest

U ponedjeljak, 8. decembra 2025. godine, balkanska muzička scena dobila je još jednu novu pesmu s dugoočekivanog albuma “Univerzum” pobednice Zvezde Granda, Šejle Zonić. Baladu “Hej, kafano, ti si žena”, iza kojeg kao autor muzike i teksta stoji Feđa Imamović, trenutno jedan od najtraženijih autora Balkana.

Album “Univerzum” već mesecima intrigira javnost zbog svoje originalnosti, emotivne snage i hrabrog iskoraka koji Šejlu predstavlja u potpuno novom, umetničkom svetlu.

“Bosanka” – pesma koja je postala himna žena širom sveta

Prvi najavni singl, pjesma “Bosanka”, ekspresno je postala globalni fenomen. Tekst je napisala Mirzana Imamović, dok je muziku komponovao Feđa Imamović.

“Bosanka je bila poseban projekat. Mirzanin tekst i moja muzika spojili su se u nešto što je odmah dotaklo srca ljudi. To je pesma koja je našla put do svake žene koja nosi Bosnu u sebi,” objašnjava Feđa.

“Hej kafano ti si žena” – balada nastala u dve minute, iz jednog osećaja

Druga pesma sa albuma otkriva novu, intimniju dimenziju Šejlinog glasa i Fedjinog autorskog potpisa. Pesma je nastala potpuno spontano.

“Nastala je dok sam čekao sina ispred muzičke škole. Ugledao sam kafanu preko puta i melodija je jednostavno potekla. U dve minute sve je bilo jasno – i tekst i muzika. Najbolje pjesme dođu kad im se ne nadaš,” prisjeća se Feđa Imamović.

Kroz stihove pesme, gde kafani govori kao ženi i poverava joj bol - hej kafano, ti si žena, ti razumiješ šta su boli — Feđa uvodi neočekivanu, snažnu metaforu.

Kasnije, kada kaže da je kafana “uzela onog kojeg srce voli” i “u tebi je tuga more, u tebi su rujne zore”, balada dobija dubinu koja nadilazi žanr. Kafana postaje simbol života, ne samo prostor melanholije nego i tihe ženske snage, mjesta gdje se skupljaju nečije istine, slabosti i tuge.

Muzički kritičari već ističu da su ovi stihovi hrabri, jednostavni, ali razoružavajuće emotivni, pamte se i nose u sebi onu vrstu istine zbog koje pjesme traju.

Šejla: “Ništa me godinama nije dotaklo – sve dok nisam čula Feđine pesme”

Šejla Zonić otvoreno priznaje da je godinama odbijala pesme i tražila sebe.

“Godinama su mi stizale pesme od poznatih i manje poznatih autora, ali ništa nije imalo ono nešto. Sve dok nisam ostvarila kontakt s Feđom. To je čovek koji je doktor nauka, koji stvara magiju. S razlogom ga svi i oslovljavaju upravo tako - “doktore”, govori Šejla kroz osmieh. “Njegova energija, tekstovi, melodije — sve je to bilo potpuno novo i nevjerovatno.”

“Naše energije su se poklopile u sekundi. Kada mi je slao pesmu po pesmu za ‘Univerzum’, moj suprug Armin i ja smo svaki put ostali bez daha. On je autor kakav se retko rađa.”

“Njegovi tekstovi su autentični, neočekivani, bez stereotipa. To su slike i fraze koje se pamte. Balkanskoj sceni je nedostajao neko ko piše s takvom svježinom i dubinom.”

Dr. Feđa Imamović o Šejli: “To je kao da vam neko da najmoćniji Lamborghini i otvoren put bez opasnosti i ograničenja”

“Šejla je apsolutni vokalni fenomen. Sve što zamislim, ona otpeva bolje nego što je bilo i zamišljeno u mojoj glavi. To je kao da vam neko da najmoćniji Lamborghini i kaže: vozi, nema nikakve opasnosti ni ograničenja. Takvu slobodu autor retko doživi.”

“Univerzum” – album koji pomera granice

Album je nastao za svega sedam dana, kao rezultat dubokih razgovora i iskrene umetničke sinergije.

Svaka pesma je drugačijeg žanra, drugačije boje, drugačije dramaturgije i emotivno jedinstvena

“Univerzum je album pun različitih emocija. Ni jedna pesma ne liči na drugu. Sve ostavljaju trag i imaju ono nešto što publika odmah oseti,” dodaju Feđa i Šejla.

Trenutak koji menja regionalnu scenu

Album “Univerzum” i nova balada “Hej kafano ti si žena” predstavljaju muzički trenutak kakav se retko događa na Balkanu.

Spoj vrhunskog vokala i jednog od najinovativnijih autora današnjice nagovještava da će ovaj projekat obeležiti čitavu 2025. godinu.

Kroz emotivne stihove i hrabru poetiku, pesma već sada obećava da će postati jedna od onih koje se pjevaju dugo, iskreno, snažno i iz duše.

