Da rokeri i narodnjaci mogu da se nađu u isto vreme na istom mestu, svedoči paparaco Kurira koji smo nedavno zabeležili. U jednom lokalu u Beogradu za dva različita stola sreli smo Dejana Cukića i Veru Matović.

Pevačica je bila u društvu nepoznatog muškaraca, a roker je sedeo za stolom s Petrom Janjatovićem, koji je muzički novinar i rok kritičar.

Vera je bila sva u crnom, a izgleda da joj je buka u kafani smetala, pa se sve vreme naginjala ka svom sagovorniku kako bi ga što bolje čula, a i on nju. Izgleda da se govorilo o ozbiljnim temama jer je njen prijatelj pomno slušao šta pevačica priča.

Foto: Kurir

Dok su oni sedeli usred lokala, Cukić je sa svojim prijateljem sedeo u ćošku kafane, gde su se smejali i razgovarali. U jednom trenutku Dejan je skinuo naočare kako bi obrisao suze koje su mu pošle od smeha. Da li su pričali o novom trendu kako rokeri snimaju duete s reperima ili o nečemu drugom, nismo sigurni, jer smo bili dosta udaljeni i od rok i od narodne ekipe i nismo mogli da čujemo koje teme preovlađuju za kariranim stolnjakom.

Foto: Kurir

Podsetimo, domaći mediji su pre nekoliko dana uslikali Veru u njenom dvorištu, a situacija je bila i više nego interesantna. Pevačica se popela na drvo koje je visoko pet metara kako bi ubrala sočne plodove, a da bi dostigla ovu visinu, poslužila se merdevinama. Takođe, bila je u neprepoznatljivom izdanju, pa osim što je bila bez šminke, ona je bila zavijena u maramu, a na sebi je imala debeli prsluk i jaknu.

Veru s vremena na vreme imamo prilike da sretnemo, pa makar i na drvetu, a što se Cukića tiče, on već više od tri godine nije aktivan u medijima, a dosad ga ni Kurir, a ni ostali mediji nisu viđali van scene.