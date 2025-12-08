Bebica i Teodora Delić se maze nakon svih ponižavanja, publika zgrozila
BEZ BLAMA I SRAMA! Nakon što ga je varala, nazivala psihopatom, tukla i htela da ode kući: Teodora pružila Bebici neverovatan užitak
Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica danas su tokom podele budžeta rešili da se malo pomaze.
Oni su se ljubili, grlili i razmenjivali nežnosti kao da nikada nisu ni raskidali veridbu.
Ono što je publiku zgrozilo je činjenica da je Teodora pre samo nedelju dana njega vređala, nazivala monstruomom, varala i htela da ga pošalje kući.
Teodora Delić Foto: Printscreen, Petar Aleksić
S tim u vezi gledaoci masovno ostavljaju negativne komentare za ova dva učesnika što ih u ovom momentu dovodi na poziciju najomraženijih.
Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:
