Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica danas su tokom podele budžeta rešili da se malo pomaze.

Oni su se ljubili, grlili i razmenjivali nežnosti kao da nikada nisu ni raskidali veridbu.

Ono što je publiku zgrozilo je činjenica da je Teodora pre samo nedelju dana njega vređala, nazivala monstruomom, varala i htela da ga pošalje kući.

Teodora Delić Foto: Printscreen, Petar Aleksić

S tim u vezi gledaoci masovno ostavljaju negativne komentare za ova dva učesnika što ih u ovom momentu dovodi na poziciju najomraženijih.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku:

