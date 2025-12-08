Slušaj vest

Nekadašnji rijaliti učesnici Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić pomirili su se i odlučili da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, a vest je potvrdila njihova bivša cimerka i prijateljica Slađa Lazić Poršelina.

Vest koja je poslednjih dana bila glavna tema u javnosti je raskid Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza.

Ipak, kako je sada otkrila Poršelina koja se našla na meti javnosti zbog svog odnosa sa bratom Anđele Ignjatović Breskvice, njihov raskid bio je kratkog daha pa je ubrzo usledilo pomirenje.

Rijaliti veterani Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić, nakon uspešne osme sezone „Elite", uplovili su u mirnu luku

Anđela se vratila u stan

Anđela je nakon raskida otišla kod Gastoza, kada su popričali i odlučili da ljubavi daju novu šansu.

- Videla sam najnovije snimke i čula sam da je Anđela otišla kod svog psa i Gastoza u njegov stan gde su i pre živeli. Da, ponovo su zajedno i pomirili su se - rekla je Slađa Poršelina.

