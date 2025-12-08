Slušaj vest

Učesnik "Elite" Asmin Durdžić izjavio je kako bi Maja Marinković zasigurno odnela pobedu u rijalitiju ako bi uplovila u vezu sa njim.

Tokom jutarnjeg razgovora sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem, Asmin je izneo stav da bi romansa sa Majom bila "pobednička kombinacija".

- Narod glasa za to, možda uđemo Maja i ja u vezu, ona pobedi, ja je izvedem na pravi put - rekao je Asmin.

Hana mu je odmah uzvratila

- Neće Maja sa tobom u vezu - poručila mu je.

Ove izjave sigurno neće ostaviti ravnodušnom njegovu bivšu devojku Staniju, koja je nakon raskida napustila Srbiju i vratila se svom životu u Majamiju.

