Učesnik "Elite" Asmin Durdžić izjavio je kako bi Maja Marinković zasigurno odnela pobedu u rijalitiju ako bi uplovila u vezu sa njim.

Bivši partner Stanije Dobrojević ponovo je izazvao pažnju javnosti izjavom da veruje kako bi Maja Marinković odnela pobedu u rijalitiju ukoliko bi uplovila u emotivnu vezu sa njim.

Tokom jutarnjeg razgovora sa Hanom Duvnjak i Neriom Ružanjijem, Asmin je izneo stav da bi romansa sa Majom bila "pobednička kombinacija".

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

- Narod glasa za to, možda uđemo Maja i ja u vezu, ona pobedi, ja je izvedem na pravi put - rekao je Asmin.

Hana mu je odmah uzvratila

- Neće Maja sa tobom u vezu - poručila mu je.

Ove izjave sigurno neće ostaviti ravnodušnom njegovu bivšu devojku Staniju, koja je nakon raskida napustila Srbiju i vratila se svom životu u Majamiju.

