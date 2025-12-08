Slušaj vest

U jeku reformi na Pink televiziji koje je pokrenuo vlasnik Željko Mitrović i podeljenih čak 100 otkaza, novinar Božo Dobriša je dobio ponudu za posao, zbog čega nije krio oduševljenje, ali i koja se ne odbija.

- Aco Pejović i ja sarađujemo godinama. Mnogo puta je isticao da sam mu omiljeni voditelj i eto, sada je izrazio želju da bi voleo da ga ja igram. Intervju je postao viralan i oduševio je široke mase - rekao je Božo za Kurir.

"Poznata voditeljka će dobiti otkaz"

Crnogorski voditelj Pink televizije osvrnuo se i na aktuelne otkaze o kojima je govorio Mitrović, otkrivši nam da će jedna poznata voditeljka uskoro dobiti šut-kartu.

- Jedna poznata dugogodišnja voditeljka će dobiti otkaz. Pretvarala se da je ono što nije sve ove godine. Lažno se smejala, ali nije mogla prevariti publiku, pa ni Željka na kraju krajeva. Medo ide da se odmori još malo, a onda će sutra saopštiti sve javno - zaključio je Dobriša za Kurir.

