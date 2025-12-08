Slušaj vest

U misterioznom videu koji je objavila Ilda Šaulić na društvenim mrežama, pojavljuje se modni kreator i umetnik Saša Milojković.

Kroz snažan monolog Saša govori o Ildi iz umetničkog ugla, ističući njenu pojavu, energiju i specifičnu eleganciju.

Foto: Miloš Nadaždin

- Kada radiš s njom, ne razmišljaš o trendu. Ona ima liniju. Oblik i glas koji ima formu. Ilda nije pevačica, ona je silueta emocije - rekao je modni kreator.

Šta je još izneo, pogledajte u videu ispod:

Pogledajte dodatni snimak: