ONA JE SILUETA EMOCIJE: Avangardni kreator Saša Milojković o transformaciji Ilde Šaulić
U misterioznom videu koji je objavila Ilda Šaulić na društvenim mrežama, pojavljuje se modni kreator i umetnik Saša Milojković.
Kroz snažan monolog Saša govori o Ildi iz umetničkog ugla, ističući njenu pojavu, energiju i specifičnu eleganciju.
Foto: Miloš Nadaždin
- Kada radiš s njom, ne razmišljaš o trendu. Ona ima liniju. Oblik i glas koji ima formu. Ilda nije pevačica, ona je silueta emocije - rekao je modni kreator.
