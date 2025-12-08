Ovo je zvanična postava članova stručnog žirija Hajp zvezda
OVO JE ZVANIČNA POSTAVA ŽIRIJA "HAJP ZVEZDA"! Saša Mirković okupio najveće zvezde: Obećavaju neviđeni šou! (FOTO)
Direktor Hajp televizije i produkcije Saša Mirković sa zadovoljstvom je održao konferenciju za medije u kojjo je predstavio detalje njegovog novog projekta, a u pitanju je muzičko takmičenje "Hajp zvezde".
On je nedavno otkrio da je interesovanje kandidata za pomenuti šou program ogromno, ali ej odabrano 80 najboljih.
Žiri Hajp zvezda Foto: Nemanja Nikolić
Stručni žiri je takođe odabran sa velikom pažnjom, te je Mirković odlučio da u "Hajp zvezdama" sarađuje sa samim vrhom domaćeg šuobiza.
U pitanju su: Ana Nikolić, Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić.
Kurir.rs
