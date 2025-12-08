Slušaj vest

Direktor Hajp televizije i produkcije Saša Mirković sa zadovoljstvom je održao konferenciju za medije u kojjo je predstavio detalje njegovog novog projekta, a u pitanju je muzičko takmičenje "Hajp zvezde".

On je nedavno otkrio da je interesovanje kandidata za pomenuti šou program ogromno, ali ej odabrano 80 najboljih.

Žiri Hajp zvezda Foto: Nemanja Nikolić

Stručni žiri je takođe odabran sa velikom pažnjom, te je Mirković odlučio da u "Hajp zvezdama" sarađuje sa samim vrhom domaćeg šuobiza.

U pitanju su: Ana Nikolić, Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Boki 13 i Mira Škorić.

Kurir.rs

