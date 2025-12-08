Slušaj vest

Novi projekat Saše Mirkovića, muzičko takmičenje "Hajp zvezde", ne prestaje da fascinira, intrigira i okuplja sve veći broj fanova, a emitovanje još nije ni počelo!

Čelnik Hajp produkcije i Hajp televizije ovim povodom se, zajedno sa stučnim žirijem koji će uz publiku odlučivati o sudbini takmičara u ovom šou programu, oglasio sa medije i tom prilikom otkrio:

- U ovom takmičenju ne odlučuje jedan čovek niti čitav žiri, u ovom takmicenju odlučuje narod, jer tako je najpravilnije. Siguran sam da će biti dobar šou i zabava. Na društvenim mrežama ovo traje već 6 meseci i mislim da smo dobili dobre kandidate - rekao je Saša Mirković na početku konferencije.

Aca Lukas o "Hajp zvzdama"

- Svi znaju da pevaju, a jedna stvar je zabranjena - trema! Vaš prolazak zavisi od izbora pesama. Birajte šta vam leži i da ne pevate svi 5 istih pesama u krug. Budite inovativni. To je najbitnije! Među nama u žiriju sedi jedna dama i jedina ima pravo da nosi epitet "lepa", a to je Lepa Lukić. Ove što ih ima još sa to "Lepa" su kao da sam ja visoki Lukas. Sad me shvatite ozbiljno, dobro birajte pesme. Kod mene će imati prednost onaj ko otpeva pesmu koju niko nikad nije otpevao u takmičenju - rekao je Lukas, pa se Saša nadovezao:

- Šou će trajati do druge nedelje juna i tad je finale! Drago mi je da u žiriju sede vrhunski umetnici i legende. Desiće se jos neka iznenađenja koja ne mogu sada da otkrivam. Onaj koji je najbolji neka pobedi - kazao je Saša, a onda je rec preuzela Mira Škorić:

Mira Škorić: "Tu sam da pomognem"

- Ja sam tu da pomognem u svemu što bude trebalo. Oživećemo neke pesme i ja znam da ćete svi pokidati. Meni je žao što neki ljudi nisu prosli, ali takva su pravila. Ovo je fantastično takmičenje i tu sam za sve što treba - poručila je Mira.

Lepa Lukić i Boki 13 potpuno suprote strane

- Ako ne zna da peva neko, ja cu reći da ne zna. Ali neću da kažem da ga sahranim, nego na lep nacin. Neću nikom reći: "Idi čuvaj ovce" nani ću neku lepu reč - rekla je Lepa.

- Što se mene tiče biću realan. Nemojte očekivati da će se žiri slagati, ali pokušaćemo da se ne svađamo satima i da budemo u prvom planu jer to treba da budu kandidati - rekao je Miroslav, a Boki 13 se nije slozio:

- Ovde ima puno materijala za modno "rasnuvanje". Što se tiče šou programa - iznenađen sam! Mogu da kažem da se radi o svetskoj produkciji i da je sve pod konac. Sve pohvale za Hajp i Sašu Mirkovića. Ono što možete da očekujete je da će biti kako treba. Ovakva prilika i reklama nema nigde. A nemate ni obavezu prema produkciji, to je velika stvar! Ja ne mogu da kažem da neću biti strog, jer hoću - rekao je Jovanovski.

Vredne nagrade sa pobednika

- Velika i važna informacija: Nagrade! Titula prve Hajp zvezde nosi sa sobom nagradu od 50.000 evra, drugo mesto donosi nagradu od 30.000 evra, a treće 20.000 evra - otkrila je voditeljka konferencije Snežana Dakić.

