Bivša rijaliti učesnica i voditeljka, Milica Kemez, iznenadila je svoje pratioce na Instagramu kada je podelila svoju 11 godina staru forografiju.

Milica Kemez je zatim uporedila svoj izgled nekada i sada, pa napisala:

"Ja 2014. godine. Bez filtera, operacija i bez 20 kg viška. Nemojte se tešiti da je do operacija, filtera i efekata. Shvatite da neko prosto voli da sređuje slike i ne koriste nečije najbolje ili najgore izdanje za poređenje. I sami smo sebi nekad lepi, nekad ne", napisala je ona.

Milica Kemez pre i posle Foto: Printscreen

Razvod

Inače, Milica Kemez i Bora Santana zvanično su razvedeni, a ona ne krije da je pronašla sreću pored drugog čoveka koji je obasipa ljubavlju.

Milica Kemez nedavno je priznala da je ponovo zaljubljena, da uživa pažnju novog partnera pokazala je i na Instagramu kada je otkrila šta je zatekla jedno jutro u stanu.

Ona je na Instagramu objavila fotografiju skuvane kafe i poruke pored nje;

"Nisam hteo da te budim, slatko si spavala. Volim te", napisao joj je izabranik i skuvao topli napitak za dobro jutro.

