Slušaj vest

Odnos Ane Nikolić (46) sa majkom Miljanom (66) proteklih godina bio je veoma turbulentan. Pisalo se da su njih dve u više navrata ulazile u konflikt zbog pevačicinih problema sa pićem.

Inače, Anina majka Miljana, žena je koja vrlo vodi računa o svom fizičkom izgledu, a mnogi su bili iznenađeni kada su videli kako ona izgleda u kupaćem kostimu.

Naime, Miljana je jednom prilikom pozirala u zelenom bikiniju, tako što je legla na pesak. Bujno poprsje i izvajana figura, tada su došli u potpunosti do izražaja, a i duplo mlađe devojke mogu joj pozavideti na telu.

Majka Ane Nikolić Foto: Printscreen/Instagram

Miljana rodila Anu mlada

Milijana je Anu rodila sa 19-20 godina, a ostala udovica sa 39.

- Mnogo me rano rodila i logično da smo bile drugarice, meni su ovde, grad, ljudi, ludilo, ja već zvezda i svi mi kažu: "Izađi jednom bez majke u grad" - objašnjava Ana u svom intervjuu u emisiji "Pretres" komplikovan odnos sa majkom Miljanom.

Buran odnos mame i Ane

Podsetimo, Ana Nikolić svojevremeno je pričala o odnosu sa majkom.

- Na početku terapije, kada mi je doktorka rekla da negde nešto “škripi” u odnosu sa majkom ja sam skočila da se svađam, tražila da mi pokaže diplomu. Sa majkom sam u najboljim odnosima, izlazimo u grad, a ispostavilo se da je baš to problem. Da li je normalno da majka izlazi u grad sa ćerkom? Jeste mene majka ranije rodila nego ja Taru ali, svejedno, to nije normalno. Ne mogu majka i ćerka da budu drugarice - ispričala je i dodala da je u porodici uvek bila “obeležena”.

1/6 Vidi galeriju Ana Nikolić Foto: Print Screen

- Moja majka je stalno u ulozi neke žrtve, njoj nikad ničega nije dovoljno. I ja sam to prepoznala kod sebe. Tokom terapije smo došle do toga. Ako je petica, zašto nije pet plus? Ako si treća na krosu, što nisi prva? Ako si prva, što nisi pre prvog? To mesto ne postoji, ali neka ga izmisle. I sve to iz nekog nezadovoljstva, samo njoj poznatog. Nikad dovoljno i nikad dovoljno dobro. Navikla sam da ne valjam. Ja sam crna ovca familije. Prihvatila sam tu ulogu i igram je revnosno.

Pogledajte dodatni snimak: