Danijela Karić podelila je sa pratiocima na Instagramu emotivnu objavu gde je otkrila šta oseća i kako živi nakon velikog porodičnog gubitka, smrti majke.

Devet meseci nakon smrti majke Hafe Karić Danijela je i dalje neutešna. Ona se emotivnim rečima obratila javnosti i podelila zajedničku fotografiju.

Na slici Hafa i Danijela zajedno poziraju i vidi se koliko su se volele:

Danijela Karić i Hafa Karić Foto: Printscreen Instagram

"Danas je tačno prošlo 9 meseci kako si nas napustila mamice moja. Danas mi se ceo dan plače i razmišljam zašto sam toliko tužna i zašto mi je sve previše emotivno, a zapravo ti mi mnogo nedostaješ samo da mogu da te zagrlim i ništa više mi ne treba, tvoj zagrljaj, tvoj osmeh, tvoja lepa reč bila je lek za sve. Uvek se setim kad god te pitam mama hoćeš da popijemo kafu, ti mi uvek kažeš hoću lepotice mamine sa tobom uvek iako si već popila kafu pre toga nikad nisi htela da me odbiješ i uvrediš, a sada toga više nema, bila si zaista jedinstvena i posebna, u svakom smislu te reči… volim te najviše i nadam se da si to znala, osetila dok si bila sa nama… hvala ti za sve! Verujem i nadam se da si zaista sada na boljem i bezbrižnijem mestu i da te više ništa ne boli i ne muči. Moja kraljica zauvek bila i ostala" - napisala je Danijela u svojoj emotivnoj objavi.

Dva meseca nakon smrti Hafe ogolila dušu

Dva meseca nakon smrti majke Danijela je otvorila dušu o svojoj boli i otkrila koliko joj nedostaje.

- Dva meseca je prošlo od kako si nas napustila, a meni je već kao večnost.I dalje ne mogu da verujem da te nema. Niko se ne raduje kao ti, niko nema tvoju dobrotu ni lepu reč, ni osećaj za sve. Niko! Bila si posebna i jedinstvena, takva majka se više ne rađa. Svako sebe naziva majkom, ali nije ni M od Majke pa ni ja koja imam četvoro dece nisam ni blizu onoga kakva si ti bila mama. Sve što jesam i verujem da mogu biti, dugujem tebi mamice moja! Niko kao ti! Volim te najviše na svetu mamice, nedostajes iz dana u dan sve više - napisala je Danijela na Instagramu.

