Biljana Sečivanović važi za pevačicu koja je svoju karijeru izgradila na dobrim pesmama daleko od skandala, a za svoje ponašanje uvek je dobijala komplimente.

Ipak, priznaje da je na početku karijere bila spremna na sve, pa čak i da se pobije.

Ona je nedavno za Grand ispričala da njeni roditelji nisu bili protiv muzike, već je problem nastao oko toga što se uz pevačice lepe razni epiteti.

-Nije im bilo jednostavno, za sve pevačice se odmah kače epiteti, kako uzmeš mikrofon, tako ti zakače pet etiketa, nema veze da li ti to zaslužuješ ili ne. Možeš da imam oreol oko glave, džabe sve i treba s tim da se pomiriš – rekla je Biljana koja je ranije bila u centru jednog ružnog događaja i dodala:

1/6 Vidi galeriju UDALA SE BILJANA SEČIVANOVIĆ: Pevačica u 44. godini stala na ludi kamen, a pogledajte kakva joj je VENČANICA! (FOTO) Foto: ATA images

Bila spremna i da udari

-Moji roditelji su mene poznavali, a ja sam u to vreme kada sam počinjala bila jako drčna, nije mi bio problem ni da nekome opalim šamar. U početku je tata išao na nastupe, tako sam i ja bila sigurnija i bezbednija. Ulaziš u neki svet gde nikada nisi bio, ima i pijanih ljudi, nije ovaj posao baš lak.

Samo nekoliko meseci kasnije njeni roditelji su shvatili da se ona dobro snašla u poslu, pa je njen otac kasnije i inicirao da se ona prijavi za „Zvezde Granda“.

-Na kraju sam imala podršku, otac je zaslužan za to što sam se ja pojavila u „Zvezdama Granda“. Jesu se protivili u početku, samo oko toga kakvo je to zvanje pevač. Očekivali su da upišem fakultet, za njih je samo bili prerano kada sam počela da pevam – kazala je ona.

