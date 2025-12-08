Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija Ena Čolić je u emsiiji "Pitam za druga" otkrila šta se dešava u njenom životu.

- Peja je ostao sa mojim sinom kući, njegova mama me je dovezla. Sve je odlično, moj sin, Jovan i ja putujemo sutra. Da nije bilo žene mog bivšeg muža, ne bismo to rešili. Ja sam zato Terzi rekla da razumem Milicu. Ocu mog deteta nije zabranjeno da viđa svog sina, u njihov odnos ne zalazim. Meni je moj sin prioritet. Ako on želi da se čuje sa svojim ocem, neka se čuje. Dok sam živela u Španiji sa bivšim partnerom tad mu je zasmetalo, pa me je tužio što sam otišla a nisam ga pitala. I onda svaki put kad hoću da putujem on mora da potpiše saglasnost. On sad možda tera neki inat jer sam ga pominjala. On ako želi da vodi sina ja ću njemu potpisati saglasnost potpisaću mu bez reči. Zlata je morala da ide po tu saglasnost jer nije hteo da nam donese - rekla je Ena, a potom otkrila da ima najbolji mogući odnos sa Zlatom Petrović.

Ena i Peja Foto: Instagram, Printscreen TikTok, Printscreen

- Mi smo odlične. Stvarno me Bog pogledao što se nje tiče. Hvala joj, imala je zadrške i u najgorim momentima - istakla je Ena.

Ona je potom otkrila i da li ima veridbe na vidiku.

- Gledali smo veličinu. Verenički prsten se ne bira. On je bio inicijator, ja sam kukala jer su mi nokti bili predugački, a on je rekao da mora da vidi veličinu. A burma kad bude biraću ja. Iznenadio bi me jako da to bude sad, ne nadam se, rekla sam mu da vodi računa kakvi su mi nokti u tom trenutku - istakla je Čolićeva.

Kurir.rs

