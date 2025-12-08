Slušaj vest

Pevačica Andrijana Radonjić nedavno se porodila i dobila drugo dete sa hrvatskim biznismenom. Oni su sada krstili ćerkicu Ljubicu, a Andrijana se ovim povodom oglasila na mrežama.

Andrijana Radonjić, koja se proslavila takmičenjem u "Pinkovim zvezdama" pažljivo je birala kumove za svoju mezimicu, pa napisala sledeće:

- Kada smo Frane i ja birali kumove za Ljubicu, želeli smo da to bude neko nežan i dobar, neko ko pri samoj pomisli na njega/nju, imamo osecaj mira i bliskosti. Nekako sam u životu, uvek sve bitne odluke donosila po svom nekom osećaju. Nakon što sam Vita rodila, mislila sam da neću imati više koga da odaberem kao kumu za sledeće dete, jer za četiri godine života ovde nisam postala toliko bliska ni sa jednom ženskom osobom, da bih rekla-e to je to. Jednostavno, moje srce ni duša nisu mogli da izaberu nekoga čisto radi reda. Frane je to podržao i rekli smo da ćemo imati samo kuma - napisala je, pa dodala:

"Hvala vam, dragi kumovi"

- Međutim, kada je rekao koga želi za kuma, moje mišljenje se promenilo. Proživeli smo neke zajedničke, porodične trenutke, nas četvoro sa našom decom. Svaki trenutak bio je opušten i pozitivan, čak i kada bi deca učinila suprotno, jednostavno, kliknuli smo kao da se poznajemo sto godina. Sa moje strane je to bilo tako. Nismo proveli puno godina, dana i vremena svi zajedno, ali nešto u meni govorilo je da su pravi. Tokom mise i celog obreda, pomislila sam iskreno iz srca koliko mi je drago što su baš oni ti. Osetila sam mir i sreću jer moja Ljubica ima kumove bas onakve kakva je i ona. Smirena, nasmejana, strpljiva i snažna. Hvala vam, dragi kumovi - napisala je pevačica.

Andrijana se nakon izlaska iz Zadruge udala za hrvatskog biznismena Frana Mikulića.

Frano se bavi ugostiteljstvom i u svom vlasništvu ima dva lokala na hrvatskom primorju.

Njih dvoje su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom 2023. godine.

kurir / blic

