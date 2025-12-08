Slušaj vest

Pevač Adi Šoše, koji je osvojio region svojim glasom, večeras nastupa na prvom koncertu u Sava Centru. Na samom početku večeri je ostao bez teksta kada je video kako ga je Beograd dočekao, nakon čega su krenuli da se nižu hitovi.

Adi je u jednom trenutku rešio da zapeva i pesmu Halida Bešlića, pevača koji nas je nedavno napustio, a na prve taktove muzike koju svi znamo, nije bilo suvog oka u sali.

Nakon ovog, nizali su se i hitovi kao što su "Najljepši cvijet", "Ne dam te", "Bivša", "Vila", a muzički gost Adiju je bio Dženan Lončarević.

Nakon raspordatog decembarskog koncerta u organizaciji Kamarada, Adija 14. marta 2026. očekuje još jedan na istom mestu, u Plavoj dvorani Sava Centra.

