Pevač Adi Šoše, koji je osvojio region svojim glasom, večeras nastupa na prvom koncertu u Sava Centru. Na samom početku večeri je ostao bez teksta kada je video kako ga je Beograd dočekao, nakon čega su krenuli da se nižu hitovi.

Adi je u jednom trenutku rešio da zapeva i pesmu Halida Bešlića, pevača koji nas je nedavno napustio, a na prve taktove muzike koju svi znamo, nije bilo suvog oka u sali.

Adi Šoše napravio koncert u Sava Centru Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon ovog, nizali su se i hitovi kao što su "Najljepši cvijet", "Ne dam te", "Bivša", "Vila", a muzički gost Adiju je bio Dženan Lončarević.

Nakon raspordatog decembarskog koncerta u organizaciji Kamarada, Adija 14. marta 2026. očekuje još jedan na istom mestu, u Plavoj dvorani Sava Centra.

Adi imao veliku molbu za publiku u Beogradu: Napravio magiju u dvorani jednom recenicom Izvor: MONDO

 Pogledajte dodatni snimak:

Adi i Dzenan zajedno zapevali i napravili haos u Sava centru Izvor: MONDO