Slušaj vest

Pevačica Rada Manojlović podelila je sa pratiocima novi trenutak iz svog doma, a fotografije koje su završile na Instagram storiju izazvale su veliku pažnju.

Rada je sada dopustila javnosti da zaviri u enterijer stana na Voždovcu, za koji se po medijskim navodima procenjuje da vredi oko 250.000 evra.

Na fotografiji Rada pozira nasmejana, ali je najveću pažnju privukla pozadina. Zid iza nje ukrašen je modernim 3D dekorativnim panelima, u reljefnom geometrijskom stilu, kakvi se najčešće koriste u luksuznim enterijerima i novogradnji višeg standarda.

Pratioci su odmah primetili i da stan odlikuju visoki plafoni, širok prostor i minimalistički dizajn, što dodatno doprinosi utisku luksuza.

Iako pevačica retko pokazuje detalje svog privatnog života, čini se da ovaj kadar otkriva da je svoj dom uredila ukusno, moderno i u skladu sa trendovima, bez štednje na kvalitetnim detaljima.

Rada kupila stan od 70 kvadrata

Rada je stan od 70 kvadrata platila 250.000 evra, dok je Bojan Vasković za penthaus iskeširao skoro pola miliona.

Stan ima 70 kvadrata, dnevnu i dve spavaće sobe, a kvadrat je koštao 3.500 evra. U okolini zgrade nalaze se brojne prodavnice, pa pevačica u blizini ima sve što joj je potrebno.

Radine komšije za nju i sestru imaju samo reči hvale, a kako napominju pevačicu najčešće viđaju u popodnevnim časovima.

- Često svraća kod nas po namirnice, uglavnom je sretnem kad radim po podne. Rada je pozitivna i uvek ljubazno proćaska dok čeka red na kasi, kao i njena sestra - kaže radnica iz prodavnice u kojoj pevačica pazari osnovne potrepštine.