Sonja i Nikola Lazetić, poznati par, ovog decembra su pokazali da su pravi majstori prazničnog duha. Nekadašnji fudbaler Nikola Lazetić i njegova supruga Sonja sada su u novom domu na Avali pripremili spektakularnu prazničnu dekoraciju.

Novogodišnja idila

Njihova jelka i ukrasi podsećaju na scene iz holivudskih filmova – raskošni detalji, svetlucave lampice i pažljivo odabrani dekor očarali su sve.

Podsetimo, Sonja je nedavno na svom profilu na Instagramu pokazala kako je sredila deo kuće, a sada je sa jelkom do plafona sve zaokružila. Ona je pokazala luksuzni kamin koji imaju u kući u kojem je gorela vatra, a oko kojeg se mogla videti dekoracija koja je sve oduševila.

Živeli u vili na Dedinju, pa se preselili

Inače, raskošna vila na Avali okružena je zelenilom i svim prirodnim lepotama.

- Tačno je da smo kupili plac i da nam predstoji selidba. Nikola i ja smo dosta dugo tražili gde ćemo da se nastanimo. Gledali smo razna mesta po Kosmaju i na Fruškoj gori, ali smo se na kraju ipak odlučili za Avalu - rekla je Sonja jednom prilikom i dodala da su ona i bivši fudbaler kupili imanje na kojem se nalazi i šuma.

Sonja je takođe otkrila da je većinu posla oko radova prepustila svom dragom, dok su u uređenju učestvovali zajedno, a da je zadovoljna rezultatima i da je novi dom Sonje i Nikole Lazetića zaista bajkovito mesto kao stvoreno za uživanje, redovno se hvali pratiocima na društvenim mrežama.

Iza visoke ograde nalazi se ogroman travnjak o kojem se posebno vodi računa, i čini se da je svaka travka pokošena pod konac, te je i idealna za njihove kućne ljubimce, opasne pse rase kane korso.

Na travnatoj površini, mesto je moralo biti obezbeđeno za veliki bazen na kojem atraktivna Sonja provodi sunčane dane, kao i đakuzi savršen za relaksaciju.

Sve lepote življenja ove porodice vidne su putem nekoliko Sonjinih fotografija koja je jednom prilikom takođe otkrila da će njihovo imanje imati i ergelu.

Sonja prestala da se farba

Sonja se jednom prilikom obratila i svojoj prijateljici na Iksu (nekadašnji Tviter), pa joj je napisala da otkad se preselila na Avalu, više uopšte ne vodi računa o fizičkom izgledu i da je rad na selu iscrpljuje.

- Ne farbam se. Već godinu i po dana se ne feniram, jer rad na selu isceljuje i ukovrdžam se za pola sata. Sad furam prirodne lokne, sama se šišam i prava sam divlja žena. I mnogo mi je lepo - napisala je Sonja.