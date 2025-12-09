Slušaj vest

Otac bivšeg rijaliti učesnika Marka Miljakovićapreminuo je letos, a sada je on otkrio detalje ostavinske rasprave. Marko je rekao šta je od imovine pripalo njemu, a šta njegovoj sestri.

Marko Miljković objasnio je da su on i sestra želeli da ravnopravno podele imovinu koju su im roditelji za života ostavili.

- Ovako smo se dogovorili ja i moja sestra, kuća u Brusu će biti na nju, a kuća u selu sa delom imanja će biti na mene. Jedan deo imanja će pripasti njoj, izdelili smo to tako da bude pošteno. Kuća na selu ima znatno veće imanje i nama to odgovara, više nam odgovara da se sklonimo u selo. Mirnije je, treba nam mir kad pobegnemo iz gradske gungule. Daće Bog da narednih godina sredimo tu kuću - rekao je Marko u novom videu na Jutjub kanalu i dodao kakve planove ima za uređenje kuće.

1/5 Vidi galeriju Rodna kuća Marka Miljkovića Foto: Printscreen/Pink

- Jedan razlog prodaje vikendice u Mramorku je upravo ova situacija gde treba da sredimo mnogo bitniju kuću. Neću da žurim, polako, sređivaćemo jedno po jednu. Za početak nam je bitno da može da se prespava. Da imamo uslove da se odmorimo tamo na kratko. Nadam se da će vremenom to biti sve bolje i bolje, takav mi je plan. Svašta sam zamislio.

Sestra ne voli javno da se eksponira

Marko Miljković je veoma vezan za sestru Maju koja ne voli da se javno eksponira. O Maji se vrlo malo i zna, osim da je udata i da ima čak četvoro dece.