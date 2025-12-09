Slušaj vest

Pevačica Tamara Dragić nedavno je odbranila doktorsku disertaciju, čime je, prema pisanju medija, postala jedna od najobrazovanijih žena na domaćoj estradi. Sada Tamara provocira na mrežama.

Tamara je veliku pažnju privukla na slici na kojoj ponosno pozira u elegantnoj haljini sa dubokim, smelim dekolteom koji seže gotovo do pupka.

Prošle godine završila doktorske studije

- Možete me zvati doktorka, jer sam od danas zvanično doktor kulturoloških nauka. Ova doktorkska disertacija nastala je iz želje da dam svoj lični doprinos povećanju bezbednosti saobraćaja u našoj zmlji. Kako sam poslednjih godina suočena sa stanjem bezbednosti saobraćaja, gde povećani obim saobraćajnih nezgoda kao pošast odnosi veliki broj života, odlučila sam da uz pomoć nauke dođem do odgovora na pitanje: Kako povećati nivo bezbednosti drumskog saobraćaja? - izjavila je Tamara.

Tamara Dragić ispričala da je imala veliki zdravstveni problem

- Naučno i stručno usavršavanje na putu kroz doktorske studije dalo mi je novu perspektivu u razmišljanju, shvatanju i prihvatanju. Na ovom putu, punom izazova, imala sam priliku da radim sa mnogim divnim ljudima koji su, svako na svoj način, doprineli da kroz sve ove procese i faze rastem i razvijam se i sve ovo učinim znatno lakšim.